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#Послание Токаева – 2026
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Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
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Политика

Краткая беседа Токаева с Эрдоганом в аэропорту – опубликовано видео

президент РК Касым-Жомарт Токаев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 20:20 Фото: akorda.kz
Прибывший 28 октября 2026 года с официальным визитом в Турцию глава государства Касым-Жомарт Токаев побеседовал с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Zakon.kz.

Краткая беседа Касым-Жомарта Токаева с Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялась в зале прибытия аэропорта.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Акорды.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Турцию. Главу нашего государства лично встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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