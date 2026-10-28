Краткая беседа Токаева с Эрдоганом в аэропорту – опубликовано видео

Фото: akorda.kz

Прибывший 28 октября 2026 года с официальным визитом в Турцию глава государства Касым-Жомарт Токаев побеседовал с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Zakon.kz.

Краткая беседа Касым-Жомарта Токаева с Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялась в зале прибытия аэропорта. Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Акорды. Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Турцию. Главу нашего государства лично встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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