Краткая беседа Токаева с Эрдоганом в аэропорту – опубликовано видео
Фото: akorda.kz
Прибывший 28 октября 2026 года с официальным визитом в Турцию глава государства Касым-Жомарт Токаев побеседовал с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Zakon.kz.
Краткая беседа Касым-Жомарта Токаева с Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялась в зале прибытия аэропорта.
Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Акорды.
Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Турцию. Главу нашего государства лично встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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