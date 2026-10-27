Касым-Жомарт Токаев посетит Турцию
Фото: akorda.kz
28-30 октября 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с официальным визитом Турецкую Республику, сообщает Zakon.kz.
Об этом 27 октября 2026 года сообщил советник – пресс-секретарь президента Айбек Смадияров.
"В ходе визита в Анкаре состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление расширенного стратегического партнерства", – написал он в Telegram.
Также президент примет участие в 13-м Саммите Организации тюркских государств (ОТГ).
Отметим, что завтра, 28 октября, глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана.
Неформальный саммит Организации тюркских государств состоялся 15 мая 2026 года в Туркестане.
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