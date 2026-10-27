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Политика

Касым-Жомарт Токаев посетит Турцию

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 17:05 Фото: akorda.kz
28-30 октября 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с официальным визитом Турецкую Республику, сообщает Zakon.kz.

Об этом 27 октября 2026 года сообщил советник – пресс-секретарь президента Айбек Смадияров.

"В ходе визита в Анкаре состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление расширенного стратегического партнерства", – написал он в Telegram.

Также президент примет участие в 13-м Саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

Отметим, что завтра, 28 октября, глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана.

Неформальный саммит Организации тюркских государств состоялся 15 мая 2026 года в Туркестане.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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