Токаев провел переговоры с Эрдоганом: о чем говорили президенты
Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время переговоров поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за теплый прием, а также поздравил его и весь турецкий народ с наступающим национальным праздником – Днем Республики, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, в свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил настрой на дальнейшее углубление казахского-турецкого многопланового сотрудничества.
Собеседники констатировали поступательное развитие двусторонних отношений в духе вечной дружбы и расширенного стратегического партнерства.
Особое внимание было уделено перспективам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.
Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.
Ранее сообщалось, что Эрдоган лично встретил Токаева в аэропорту Анкары.
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