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#Послание Токаева – 2026
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Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
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Политика

Токаев провел переговоры с Эрдоганом: о чем говорили президенты

Токаев провел переговоры с Эрдоганом: о чем говорили президенты, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 22:10 Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время переговоров поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за теплый прием, а также поздравил его и весь турецкий народ с наступающим национальным праздником – Днем Республики, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил настрой на дальнейшее углубление казахского-турецкого многопланового сотрудничества.

Собеседники констатировали поступательное развитие двусторонних отношений в духе вечной дружбы и расширенного стратегического партнерства.

Особое внимание было уделено перспективам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

Ранее сообщалось, что Эрдоган лично встретил Токаева в аэропорту Анкары.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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