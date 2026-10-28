Казахстан готов создать новые условия для турецкого бизнеса – Токаев

Президенты Казахстана и Турции провели переговоры в расширенном составе. Встреча президентов продолжилась с участием членов официальных делегаций двух стран, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев назвал глубоко символичным проведение данной встречи накануне Дня Республики Турции и поздравил Президента Реджепа Тайипа Эрдогана и весь братский турецкий народ с этим знаменательным праздником.

"Под вашим мудрым руководством Турция успешно реализует масштабные преобразования. Страна динамично развивается, осуществляя политическую и экономическую модернизацию. Позиции Турции на международной арене крепнут с каждым годом. Вас знают как одного из самых влиятельных мировых лидеров. Ваш принципиальный и решительный политический курс, а также неустанные усилия по поддержанию мира и справедливости получили признание на глобальном уровне. Убежден, что авторитет турецкого народа будет и впредь укрепляться. Казахстан неизменно поддерживает Турцию и искренне радуется всем успехам братского народа", – отметил президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что придает особое внимание расширению сотрудничества с Турцией.

"Отношения между Казахстаном и Турцией имеют глубокие корни. Нас связывают общность истории и языка, схожие традиции. Политическое взаимодействие между нашими государствами опирается на прочный фундамент взаимного доверия и нерушимой дружбы. Между нами нет каких-либо противоречий и разногласий. Наши страны постоянно поддерживают друг друга на двустороннем уровне и в рамках международных организаций. Поступательно расширяются торгово-экономические контакты. Турция является одним из пяти крупнейших торговых партнеров Казахстана. Кроме того, турецкая сторона входит в десятку крупнейших инвесторов, вложивших значительные средства в национальную экономику нашей страны. В Казахстане успешно работают многие крупные турецкие компании. Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку нашим турецким партнерам и создавать благоприятные условия для их бизнеса", – сказал глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, государственный визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Казахстан в мае этого года был весьма плодотворным и по его итогам был достигнут ряд важных договоренностей.

Состоялось шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня двух стран. Были запущены масштабные проекты в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Казахско-турецкие отношения вышли на уровень вечной дружбы и расширенного стратегического партнерства.

"Поступательное развитие двустороннего партнерства отвечает нашим общим интересам. Завтра вместе с Вами мы примем участие в 13-м саммите Организации тюркских государств. В ближайшее время в Анталье состоится Климатический форум COP31, в котором я намерен принять участие. Несомненно, все эти мероприятия придадут импульс укреплению двусторонних и многогранных связей", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Эрдоган лично встретил Токаева в аэропорту Анкары.

