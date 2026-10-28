Эрдоган напомнил о декларации вечной дружбы с Казахстаном и обозначил планы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева и братский казахский народ с прошедшим Днем Республики, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что недавно в Анкаре состоялась презентация книги "Феномен Курултая", посвященной истории казахской государственности. Кроме того, на казахский язык переведена книга "Наурыз – общее наследие тюркского мира", в которой всесторонне раскрывается история и значение этого праздника.





"Во время моего визита в Астану в мае этого года мы подписали ряд важных документов, в том числе Декларацию о вечной дружбе и расширенном стратегическом партнерстве. Мы намерены подкрепить наше взаимодействие практическими шагами в ходе следующего заседания Совета стратегического сотрудничества. Мы намерены увеличить товарооборот до 15 млрд долларов и активизировать инвестиционное измерение двусторонних отношений", – сказал турецкий лидер.

В ходе переговоров стороны также обсудили вопросы развития сотрудничества в таких сферах, как транспорт и логистика, энергетика, искусственный интеллект, сельское хозяйство, оборонная промышленность, а также укрепление культурно-гуманитарных контактов.

Ранее сообщалось, что Эрдоган лично встретил Токаева в аэропорту Анкары.