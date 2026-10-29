Токаеву и лидерам тюркских стран показали сакского охотника и древние памятники
Об этом 29 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды. На данной площадке были организованы национальные павильоны Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана.
В экспозициях отражены единство и сплоченность братских народов, их многообразная культура и богатые духовные традиции.
В частности, казахская юрта символизирует дух Великой степи и общие исторические корни тюркского мира.
"Президентам рассказали об истоках древней тюркской цивилизации, заложенных в основу внутреннего убранства юрты, в том числе о наследии саков, гармоничном образе жизни нашего народа в единении с природой, а также об облике современного Казахстана", – говорится в сообщении.
Вниманию глав государств была представлена скульптурная композиция "Сакский охотник", демонстрирующая традиционное для казахского народа искусство охоты с ловчими птицами и тазы.
Кроме этого, высоким гостям показали Орхонские памятники письменного наследия, предоставляющие обширные сведения о древнетюркской культуре.
Помимо этого Касым-Жомарт Токаев совместно с главами государств – членов ОТГ принял участие в церемонии посадки деревьев на Аллее тюркского мира.
Ранее Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворцовый комплекс "Кулие" для участия в церемонии открытия 13-го саммита Организации тюркских государств.