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#Послание Токаева – 2026
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#Казахстан в сравнении
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Политика

Токаеву и лидерам тюркских стран показали сакского охотника и древние памятники

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 22:12 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и главы государств – членов Организации тюркских государств открыли Аллею тюркского мира, расположенную в столичном парке "Бештепе", сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды. На данной площадке были организованы национальные павильоны Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана.

В экспозициях отражены единство и сплоченность братских народов, их многообразная культура и богатые духовные традиции.

В частности, казахская юрта символизирует дух Великой степи и общие исторические корни тюркского мира.

"Президентам рассказали об истоках древней тюркской цивилизации, заложенных в основу внутреннего убранства юрты, в том числе о наследии саков, гармоничном образе жизни нашего народа в единении с природой, а также об облике современного Казахстана", – говорится в сообщении.

Вниманию глав государств была представлена скульптурная композиция "Сакский охотник", демонстрирующая традиционное для казахского народа искусство охоты с ловчими птицами и тазы.

Кроме этого, высоким гостям показали Орхонские памятники письменного наследия, предоставляющие обширные сведения о древнетюркской культуре.

Помимо этого Касым-Жомарт Токаев совместно с главами государств – членов ОТГ принял участие в церемонии посадки деревьев на Аллее тюркского мира.

Ранее Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворцовый комплекс "Кулие" для участия в церемонии открытия 13-го саммита Организации тюркских государств.

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Канат Болысбек
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