Токаев прибыл в Анкару на саммит Организации тюркских государств

Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворцовый комплекс "Кулие" для участия в церемонии открытия 13-го саммита Организации тюркских государств, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды. "Главу государства встретил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз", – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что Эрдоган лично встретил Токаева в аэропорту Анкары.

Поделитесь новостью