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#Послание Токаева – 2026
#Курултай
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Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
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Политика

Токаев прибыл в Анкару на саммит Организации тюркских государств

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 20:49 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворцовый комплекс "Кулие" для участия в церемонии открытия 13-го саммита Организации тюркских государств, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды.

"Главу государства встретил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Эрдоган лично встретил Токаева в аэропорту Анкары.

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Канат Болысбек
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