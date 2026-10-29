Токаев прибыл в Анкару на саммит Организации тюркских государств
Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворцовый комплекс "Кулие" для участия в церемонии открытия 13-го саммита Организации тюркских государств, сообщает Zakon.kz.
Об этом 29 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды.
"Главу государства встретил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Эрдоган лично встретил Токаева в аэропорту Анкары.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript