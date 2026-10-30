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#Послание Токаева – 2026
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Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
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Политика

"Становится все более напряженной": Токаев высказался о ситуации вокруг Ормузского пролива и атаках хуситов

президент РК Касым-Жомарт Токаев, саммит ОТГ, Анкара, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 14:19 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 30 октября 2026 года на 13-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре, высказался о ситуации вокруг Ормузского пролива и атаках хуситов на Саудовскую Аравию, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана подчеркнул, что геополитическая обстановка в мире продолжает обостряться.

"Ситуация на Ближнем Востоке, особенно противостояние вокруг Ормузского пролива, становится все более напряженной. Все это оказывает негативное влияние на глобальные торгово-экономические и транспортно-логистические цепочки, в том числе связывающие соседние тюркские государства. Казахстан решительно осуждает необоснованные атаки вооруженного движения хуситов на братскую Саудовскую Аравию. Мы поддерживаем заявления о необходимости прекращения подобных неправомерных действий", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, глава нашего государства отметил значимость открытой по инициативе Реджепа Тайипа Эрдогана Аллеи Организации тюркских государств.

"Уверен, что эта Аллея станет символом нашего нерушимого братства".Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент Казахстана выступил с важными инициативами на саммите ОТГ.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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