"Становится все более напряженной": Токаев высказался о ситуации вокруг Ормузского пролива и атаках хуситов

Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 30 октября 2026 года на 13-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре, высказался о ситуации вокруг Ормузского пролива и атаках хуситов на Саудовскую Аравию, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана подчеркнул, что геополитическая обстановка в мире продолжает обостряться. "Ситуация на Ближнем Востоке, особенно противостояние вокруг Ормузского пролива, становится все более напряженной. Все это оказывает негативное влияние на глобальные торгово-экономические и транспортно-логистические цепочки, в том числе связывающие соседние тюркские государства. Казахстан решительно осуждает необоснованные атаки вооруженного движения хуситов на братскую Саудовскую Аравию. Мы поддерживаем заявления о необходимости прекращения подобных неправомерных действий", – заявил Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, глава нашего государства отметил значимость открытой по инициативе Реджепа Тайипа Эрдогана Аллеи Организации тюркских государств. "Уверен, что эта Аллея станет символом нашего нерушимого братства". Касым-Жомарт Токаев Ранее президент Казахстана выступил с важными инициативами на саммите ОТГ.

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