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#Послание Токаева – 2026
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#Казахстан в сравнении
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Политика

Официальный визит Токаева в Турцию: появились первые кадры с саммита ОТГ в Анкаре

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 13:47 Фото: akorda.kz
30 октября 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Выставочный центр Президентского комплекса в Анкаре для участия в 13-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня стало известно из Telegram-канала Акорды, где были опубликованы соответствующие кадры.

Отметим, что в Выставочном центре Президентского комплекса в Анкаре Касым-Жомарта Токаева встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 13:47

Фото: akorda.kz

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 13:47

Фото: akorda.kz

Также пресс-служба президента РК поделилась совместной фотографией глав делегаций, принимающих участие в 13-м саммите Организации тюркских государств.

главы делегаций, принимающих участие в 13-м саммите ОТГ в Анкаре, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 13:47

Фото: akorda.kz

главы делегаций, принимающих участие в 13-м саммите ОТГ в Анкаре, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 13:47

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Турцию 28 октября 2026 года. Главу нашего государства лично встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, с которым в зале прибытия аэропорта состоялась краткая беседа.

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Токаев провел переговоры с Эрдоганом: о чем говорили президенты

Во время переговоров в расширенном составе Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан готов создать новые условия для турецкого бизнеса. А Реджеп Тайип Эрдоган поздравил главу нашего государства и братский казахский народ с прошедшим Днем Республики, а также напомнил о декларации вечной дружбы с Казахстаном и обозначил планы.

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Токаев прибыл в Анкару на саммит Организации тюркских государств

29 октября Касым-Жомарт Токаев и главы государств – членов Организации тюркских государств открыли Аллею тюркского мира, расположенную в столичном парке "Бештепе". Позднее они посетили концерт мастеров искусств тюркского мира, где выступил народный артист РК Димаш Кудайберген.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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