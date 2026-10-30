Официальный визит Токаева в Турцию: появились первые кадры с саммита ОТГ в Анкаре
Об этом сегодня стало известно из Telegram-канала Акорды, где были опубликованы соответствующие кадры.
Отметим, что в Выставочном центре Президентского комплекса в Анкаре Касым-Жомарта Токаева встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Также пресс-служба президента РК поделилась совместной фотографией глав делегаций, принимающих участие в 13-м саммите Организации тюркских государств.
Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Турцию 28 октября 2026 года. Главу нашего государства лично встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, с которым в зале прибытия аэропорта состоялась краткая беседа.
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Во время переговоров в расширенном составе Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан готов создать новые условия для турецкого бизнеса. А Реджеп Тайип Эрдоган поздравил главу нашего государства и братский казахский народ с прошедшим Днем Республики, а также напомнил о декларации вечной дружбы с Казахстаном и обозначил планы.
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29 октября Касым-Жомарт Токаев и главы государств – членов Организации тюркских государств открыли Аллею тюркского мира, расположенную в столичном парке "Бештепе". Позднее они посетили концерт мастеров искусств тюркского мира, где выступил народный артист РК Димаш Кудайберген.