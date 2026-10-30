Президент раскрыл планы Казахстана по сохранению наследия тюркских народов

30 октября 2026 года на 13-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре глава государства Касым-Жомарт Токаев раскрыл планы Казахстана по сохранению наследия тюркского мира, сообщает Zakon.kz.

По словам президента Казахстана, важное место в повестке многогранного взаимодействия традиционно занимает укрепление культурно-гуманитарных связей.

"Казахстан уделяет особое внимание изучению, сохранению и популяризации исторического наследия тюркских народов. На встрече в Туркестане в этом году я предложил создать Центр тюркской цивилизации и Центр "Мәңгілік ел", призванный популяризировать Степную цивилизацию. В настоящее время ведутся соответствующие работы. Считаем необходимым ускорить принятие Конвенции о сохранении наследия тюркской цивилизации. Кроме того, в нашей стране продолжается работа над фундаментальным семитомным изданием "История Казахстана с древнейших времен до наших дней". Выражаем искреннюю признательность представителям научной общественности тюркских стран, которые активно участвуют в этой работе. Данный академический труд позволит всесторонне, объективно и беспристрастно осмыслить исторические события с научной точки зрения", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства дал высокую оценку деятельности связанных с ОТГ структур.

"По инициативе Тюркской академии опубликован ряд трудов, посвященных общим историческим и культурным памятникам. В их числе подготовлены трехтомное издание "Сакральная география тюркского мира" и пятитомный каталог "Древнетюркские письменные памятники". Кроме того, издан 25-томный "Словарь современных тюркских языков". Эти труды – весомый результат работы тюркских ученых. Фонд тюркской культуры и наследия разработал международную цифровую платформу Turkic Heritage. Этот уникальный электронный ресурс призван содействовать глубокому изучению истории, литературы и культурных традиций тюркского мира", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Безусловно, как отметил президент Казахстана, "в нашей общей истории особое место занимает Алтай".

"В этом году в Казахстане на высоком уровне прошел международный фестиваль "Алтай – золотая колыбель тюркского мира". По решению организации ИСЕСКО священный город Туркестан в 2027 году станет культурной столицей исламского мира. В рамках этой инициативы мы планируем провести масштабные мероприятия, направленные на сохранение духовного единства и преемственности тюркской цивилизации. Будет организован международный форум имени Ходжи Ахмеда Яссауи, посвященный вопросам литературы и языка", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Также, как добавил глава нашего государства, состоится встреча специалистов музейного дела тюркского и исламского мира.

"Приглашаем представителей научных кругов принять самое активное участие в этих мероприятиях", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент Казахстана выступил с важными инициативами на саммите ОТГ. В частности, Касым-Жомарт Токаев высказался о ситуации вокруг Ормузского пролива и атаках хуситов на Саудовскую Аравию, а также предложил рассмотреть присоединение России к ОТГ.

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Кроме того, на саммите в Анкаре Касым-Жомарт Токаев озвучил твердую позицию Казахстана по ОТГ.