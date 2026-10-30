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Политика

"Не должна превращаться в военный альянс": Токаев озвучил твердую позицию Казахстана по ОТГ

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 14:28 Фото: akorda.kz
30 октября 2026 года, выступая на 13-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ), президент Казахстана подчеркнул необходимость приоритетного укрепления институциональной структуры ОТГ, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в последние годы сфера деятельности ОТГ значительно расширилась, охватывая уже 60 различных направлений.

"Вместе с тем очевидно, что некоторые функции дублируют друг друга. Исходя из этого, нам следует определить главные направления совместной работы. В целом, необходимо структурировать стоящие перед нами задачи и приоритеты. Кроме того, хотел бы отметить недопустимость нарушения положений договоров, подписанных на высшем уровне в рамках нашей организации. Также считаю важным вновь отметить необходимость создания Совета постоянных представителей при ОТГ. В мае этого года на встрече высокого уровня в Туркестане я заявил о том, что Организация тюркских государств не является и в будущем не должна превращаться в военный альянс. Это позиция Казахстана", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение своего выступления глава государства напомнил казахскую пословицу "Береке – бірлікте, ырыс – ынтымақта" ("Благополучие – в единстве, изобилие – в согласии") и подчеркнул важность консолидации усилий во имя достижения общих целей.

"Уверен, что сегодняшняя встреча придаст новый импульс деятельности ОТГ и будет способствовать дальнейшему укреплению нашего взаимодействия. В этой связи хотел бы особо отметить, что Азербайджан, председательствующий в организации с прошлого года, внес неоценимый вклад в повышение ее авторитета. Выражаю признательность азербайджанской стороне. Теперь председательство переходит к Турции. Уверен, что в предстоящий период в рамках Организации будут реализованы новые инициативы. Выражаю благодарность г-ну Кубанычбеку Омуралиеву за проделанную работу и желаю успехов новому генеральному секретарю Мирвохиду Азимову. Еще раз выражаю признательность президенту Турецкой Республики за проведение саммита на высоком уровне. Пусть крепнет единство тюркских народов!" – подытожил президент Казахстана.

На саммите также выступили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

По итогам 13-го саммита Организации тюркских государств принята Анкаринская декларация.

Во время выступления Токаев также предложил рассмотреть присоединение России к ОТГ.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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