Как Казахстан и Кыргызстан планируют довести товарооборот до 3 млрд долларов

Премьер-министр Олжас Бектенов и председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента КР Адылбек Касымалиев приняли участие в 14-м заседании Казахстанско-кыргызского межправительственного совета в узком и расширенном составах в Бишкеке, сообщает Zakon.kz.

Подробности 30 октября 2026 года раскрыли в пресс-службе правительства РК:

"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия. Внимание уделено реализации задач, поставленных президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым по дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества в приоритетных сферах, включая торгово-экономическую, АПК, водное хозяйство, транспортно-транзитную, космическую отрасли, авиацию, цифровизацию и культурно-гуманитарные отношения".

Премьер-министр Казахстана отметил, что Кыргызстан является дружественным соседом, братским народом и важным торгово-экономическим партнером.

Наблюдается устойчивый рост взаимной торговли. Достижению поставленной главами государств цели по увеличению товарооборота до 3 млрд долларов будет способствовать запуск приграничного индустриального торгово-логистического комплекса и углубление кооперации в базовых отраслях экономики.

Как заявил Олжас Бектенов, благодаря совместным усилиям и непосредственной поддержке президентов Казахстана и Кыргызстана "союзнические отношения между нашими странами вышли на новый уровень".

"Наша цель – в полной мере выполнить все задачи, поставленные главами наших государств. Для дальнейшего наращивания торговли необходимо развивать сотрудничество в транспортно-транзитной сфере, сельском хозяйстве и других отраслях экономики. Со своей стороны мы подтверждаем готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия по всему спектру двустороннего сотрудничества", – подчеркнул глава правительства РК.

В свою очередь Адылбек Касымалиев отметил, что Кыргызстан с удовлетворением наблюдает за проводимыми в Казахстане "реформами, направленными на построение Сильного государства с развитой экономикой, социальной и культурной сферами".

"Наши братские страны объединяют многовековые исторические, духовные и братские связи, которые служат прочной основой для полной реализации всего потенциала двустороннего сотрудничества. В последние годы на основе доверительных отношений наших глав государств сотрудничество между нашими странами вышло на новый уровень. Наши отношения в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах развиваются конструктивно", – заявил председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента КР.

Внимание уделено вопросам рационального использования водных ресурсов и охраны окружающей среды. Обсуждено дальнейшее сотрудничество в рамках Программы по оперативному обмену гидрометеорологическими данными, подписанной в феврале текущего года в Астане.

Также рассмотрена работа по совершенствованию договорно-правовой базы и эксплуатации межгосударственных водохозяйственных объектов.

В АПК отмечается положительная динамика с ростом по итогам 2025 года объемов взаимной торговли на 41,5% – до более чем 500 млн долларов. В соответствии с Дорожной картой Казахстан намерен расширять номенклатуру товаров и поставок сельхозпродукции в Кыргызстан, включая зерновые, масличные культуры, жмых, подсолнечное масло, мороженое и др.

В транзитно-транспортной сфере зафиксирован рост объемов железнодорожных и автомобильных грузоперевозок. На данный момент на общей границе внедрен электронный обмен разрешениями, согласовано увеличение их количества до 5 тыс. ед., ведется поэтапная модернизация 8 автомобильных пунктов пропуска. В авиации число регулярных рейсов выросло на 19% и достигло 19 в неделю, что стимулирует деловые и туристические связи.

Отмечен имеющийся потенциал сотрудничества в сфере цифровизации и искусственного интеллекта. В рамках объявленного Года цифровизации в Казахстане и стратегии Digital Qazaqstan до 2029 года страна активно развивает цифровую инфраструктуру, внедряет технологии ИИ и масштабирует цифровые решения в государственном управлении и экономике. Обсуждены перспективы обмена спутниковыми данными и развития регионального сотрудничества в космической отрасли.

В культурно-гуманитарной сфере отмечена насыщенная повестка прошедших и запланированных мероприятий, среди которых IV Конгресс музеев Казахстана, II Международный вокальный конкурс им. Розы Баглановой, 4-й Казахстанско-кыргызский молодежный форум Digital Nomads: Sana & Future, а также взаимные Дни кино.

По итогам заседания подписан итоговый Протокол 14-го заседания Казахстанско-кыргызского межправительственного совета. Стороны подтвердили готовность к практической реализации достигнутых договоренностей для укрепления связей между Казахстаном и Кыргызстаном и обеспечения устойчивого развития всего региона.

В рамках официального визита премьер-министра Олжаса Бектенова состоялась церемония возложения цветов к мемориальному комплексу "Ата-Бейит" и памятнику Чингиза Айтматова.

Ранее сообщалось, что в рамках официального визита в Кыргызстан премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов принял участие во Втором Форуме межрегионального сотрудничества РК и КР "Роль регионов в развитии стратегического партнерства". Подробнее об этом – здесь.