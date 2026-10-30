Приграничные регионы и товарооборот до 3 млрд долларов: о чем договорились Казахстан и Кыргызстан

В рамках официального визита в Кыргызстан премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов принял участие во Втором Форуме межрегионального сотрудничества РК и КР "Роль регионов в развитии стратегического партнерства", сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 30 октября 2026 года, проинформировала пресс-служба правительства РК.

В мероприятии приняли участие председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, руководители регионов двух стран, в частности, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской областей, области Жетысу, городов Алматы и Туркестан, а также Иссык-Кульской, Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской и Нарынской областей Кыргызстана, представители государственных органов и деловых кругов.

Рассмотрены вопросы укрепления прямых связей между регионами и реализации совместных проектов в торговой, инвестиционной, промышленной, транспортно-логистической и туристической сферах. Особое значение придано развитию побратимских отношений между городами и регионами двух стран, расширению практического взаимодействия и формированию новых партнерских связей.

"Под руководством президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева мы последовательно строим Справедливый и Прогрессивный Казахстан, основанный на открытости и конструктивном партнерстве со всеми странами. Такой подход создает благоприятные условия для укрепления экономики, повышения инвестиционной привлекательности, расширения международного взаимодействия и создания максимально благоприятных условий для бизнеса. Мы придаем особое значение всестороннему развитию союзнических отношений с братским Кыргызстаном", – отметил Олжас Бектенов.

"Наше двустороннее сотрудничество вышло на принципиально новый уровень. Особое значение придаем проведению второго межрегионального форума, который становится важным механизмом укрепления двустороннего взаимодействия. Чуйская, Таласская и Иссык-Кульская области Кыргызстана имеют традиционно тесные связи с Алматинской и Жамбылской областями Казахстана. В то же время наше межрегиональное сотрудничество не ограничивается приграничными областями. Установлены прямые связи между нашими городами, областями, не ограничивающими между собой", – сказал Адылбек Касымалиев.

Кыргызстан является одним из важных торговых партнеров Казахстана. По итогам 2025 года объем двусторонней торговли вырос на 33% и достиг 2,4 млрд долларов. С начала текущего года данный показатель увеличился еще на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов подчеркнул, что главами государств Касым-Жомартом Токаевым и Садыром Жапаровым поставлена задача по увеличению двустороннего товарооборота до 3 млрд долларов.

Важная роль в дальнейшем развитии экономических связей отводится приграничным регионам. Алматинская и Жамбылская области Казахстана граничат с Иссык-Кульской, Таласской и Чуйской областями Кыргызстана. Протяженность общей государственной границы составляет порядка 1,2 тыс. км. Внимание уделено развитию Жамбылской области как одного из ключевых центров приграничной торговли и логистики. На ее территории расположены 7 из 8 пунктов пропуска на казахстанско-кыргызской границе, действуют свыше 1 тыс. предприятий с кыргызским участием. Кроме того, одним из перспективных совместных проектов является Индустриальный торгово-логистический комплекс, реализуемый в Жамбылской области.

Рассмотрены перспективы развития транспортно-транзитного сотрудничества. По итогам 2025 года объем железнодорожных перевозок между Казахстаном и Кыргызстаном увеличился на 10% и достиг 6,8 млн тонн. За девять месяцев текущего года перевезено 5,1 млн тонн грузов, что на 8,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Положительная динамика сохраняется и в автомобильном сообщении: объем грузоперевозок по итогам прошлого года вырос на 37%, составив 3,7 млн тонн. Важным шагом в упрощении транспортных процедур стал переход на электронный обмен разрешениями.

Отмечен значительный потенциал в туристической отрасли. Казахстан и Кыргызстан обладают широкими возможностями для развития совместных маршрутов в сфере горного, экологического, пляжного и делового туризма. За 9 месяцев текущего года взаимный туристический поток превысил 4 млн человек.

Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении прямых связей между регионами, развитии совместных производств, торговли, транспортной инфраструктуры и туризма. Реализация намеченных инициатив будет способствовать укреплению казахско-кыргызского стратегического партнерства и устойчивому экономическому развитию региона.

По итогам форума состоялось подписание документов, направленных на расширение межрегионального сотрудничества деловых связей. В частности, о развитии побратимских связей между Алматы и Бишкеком на 2026-2030 годы, установлении побратимских отношений между Туркестаном и городом Манас, а также между Щучинско-Бурабайской курортной зоной и курортной зоной озера Иссык-Куль. Ряд соглашений направлен на расширение сотрудничества с Иссык-Кульской, Джалал-Абадской и Нарынской областями Кыргызстана. Кроме того, подписан ряд коммерческих документов в сферах торговли, экспорта и продвижения казахстанской продукции на рынке Кыргызстана.

Также сообщается, что в Бишкеке состоится 14 заседание казахстанского-кыргызского межправительственного совета.

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