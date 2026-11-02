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Политика

35,8 млрд тенге выделят на выборы депутатов маслихатов – ЦИК РК

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 13:54 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Член Центральной избирательной комиссии Михаил Бортник на брифинге в ЦИК 2 ноября 2026 года рассказал, сколько средств потребуется для проведения внеочередных выборов депутатов маслихатов, передает корреспондент Zakon.kz.

Михаил Бортник сообщил, что бюджет, необходимый для проведения выборов, согласован с Минфином и МНЭ.

"Сумма средств, выделяемых на проведение данного мероприятия, составит 35,8 млрд тенге", – подчеркнул он.

По его словам, эти выборы сопоставимы по масштабам с выборами в Курултай. Более того, как отметил член ЦИК, при проведении выборов в маслихаты в работу дополнительно включаются 3 022 окружные комиссии, а это 15 110 членов избирательных комиссий.

"Большая часть средств, как и на предыдущих выборах, будет направлена на оплату работы членов комиссии. 70% средств ориентировочно уйдет на оплату труда членов участковых избирательных комиссий", – добавил Михаил Бортник.

14 октября 2026 года заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, комментируя вопрос финансирования предстоящих выборов депутатов маслихатов, сообщил, что в этих целях будут использованы средства из резерва правительства.

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