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Общество

Выборы депутатов маслихатов могут обойтись дороже выборов в Курултай

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 20:55 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Член Центральной избирательной комиссии Михаил Бортник на брифинге 13 октября 2026 года перечислил факторы, которые могут повлиять на расходы по проведению внеочередных выборов депутатов маслихатов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Михаил Бортник напомнил, что после назначения даты выборов, ЦИК составляет примерную смету. Она делается на основании заявок территориальных комиссий.

"Это все будет суммировано и передано в правительство для работы с Министерством финансов. Конкретный объем средств, необходимых для проведения данных выборов в маслихат, будет определен решением Правительства. Учитывая то, что данные выборы являются внеочередными, они на сегодняшний день не заложены в бюджет Республики Казахстан, и средства для проведения этих выборов будут выделяться из резерва Правительства Республики Казахстан", – добавил он.

Объем расходов зависит, по его словам, будет зависеть от ряда факторов, и в первую очередь, от количества задействованных избирательных комиссий и продолжительности избирательной кампании.

"В отличие от предыдущей выборной кампании, у нас дополнительно включаются в работу 3022 окружные избирательные комиссии. Там будет работать дополнительно 15 110 членов комиссий. Естественно, для оплаты их труда потребуются дополнительные средства. Вторая особенность: дополнительно появляются расходы, связанные с выдвижением и участием кандидатов по одномандатным округам", – сказал Михаил Бортник.

Должны, по его данным, заложить и средства на агитационную кампанию кандидатов в депутаты.

"На одно место могут претендовать несколько кандидатов. А у нас уже по предварительной информации, которая у нас есть, много желающих – от трех до десяти и более, может быть. Если они пройдут регистрацию, мы обязаны заложить на их агитационную работу средства, которые будут предусмотрены также проектом нашего бюджета. Хочу отметить, что количество видов избирательных бюллетеней также меняется. Если мы на Курултай имели один бюллетень, то здесь в соответствии с тем, что выборы будут и в областной, и в городской, и в районный маслихат, соответственно, будет количество бюллетеней (больше – Прим. ред). Бюллетени в данном случае будут изготавливаться региональными предприятиями, выпускающими печатную продукцию, и также стоимость их будет зависеть наверняка от тиража, который будет предусмотрен в данном регионе", – объяснил Михаил Бортник.

Указал он и на изменение в общем количестве избирателей по сравнению с днем выборов депутатов Курултая. По его словам, оно увеличилось в плюсовую сторону, что "также потребует дополнительных средств.

Ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман рассказал, как будут проходить выборы депутатов маслихатов.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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