Откуда возьмут деньги на внеочередные выборы депутатов маслихатов, раскрыл глава МНЭ
Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 14 октября 2026 года на брифинге в Курултае прокомментировал вопрос финансирования предстоящих выборов депутатов маслихатов, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава МНЭ подтвердил, что в этих целях будут использованы средства из резерва правительства.
"Для этого и существует резерв правительства. Это должны быть общестрановые и общенациональные инициативы. Стоимость прошедших выборов мы объявляли. Как только определится длительность выборной кампании и количество избирательных участков, ЦИК посчитает необходимую сумму. Мы ее с резерва правительства направим", – сказал Серик Жумангарин.
Он также рассказал о том, на что в целом рассчитан резерв правительства.
"В основном, это чрезвычайные ситуации, различные катастрофы, поддержку регионов в случае недостаточности местных бюджетов. Есть четыре базовых направления и они охватывают все меры крайней необходимости. Если выборы плановые – мы закладываем их в бюджет. Если внеплановые – придется из республиканского бюджета брать", – уточнил Серик Жумангарин.
24 сентября 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал досрочные выборы в маслихаты. 12 октября он подписал указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.
Внеочередные выборов депутатов маслихатов в Казахстане назначены на 29 ноября. Итоги голосования подведут не позднее 3 декабря.
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В ЦИК уточнили, что размер избирательного взноса на предстоящих выборах депутатов маслихатов составляет 5 МЗП – 425 тыс. тенге. О том, кто может стать депутатом маслихата, можете узнать здесь.
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