#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
448.45
501.59
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
448.45
501.59
5.36
Общество

Откуда возьмут деньги на внеочередные выборы депутатов маслихатов, раскрыл глава МНЭ

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 13:48 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 14 октября 2026 года на брифинге в Курултае прокомментировал вопрос финансирования предстоящих выборов депутатов маслихатов, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МНЭ подтвердил, что в этих целях будут использованы средства из резерва правительства.

"Для этого и существует резерв правительства. Это должны быть общестрановые и общенациональные инициативы. Стоимость прошедших выборов мы объявляли. Как только определится длительность выборной кампании и количество избирательных участков, ЦИК посчитает необходимую сумму. Мы ее с резерва правительства направим", – сказал Серик Жумангарин.

Он также рассказал о том, на что в целом рассчитан резерв правительства.

"В основном, это чрезвычайные ситуации, различные катастрофы, поддержку регионов в случае недостаточности местных бюджетов. Есть четыре базовых направления и они охватывают все меры крайней необходимости. Если выборы плановые – мы закладываем их в бюджет. Если внеплановые – придется из республиканского бюджета брать", – уточнил Серик Жумангарин.

24 сентября 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал досрочные выборы в маслихаты. 12 октября он подписал указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 13:48
Почему не все партии будут участвовать в выборах депутатов маслихатов

Внеочередные выборов депутатов маслихатов в Казахстане назначены на 29 ноября. Итоги голосования подведут не позднее 3 декабря.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 13:48
Выборы депутатов маслихатов могут обойтись дороже выборов в Курултай

В ЦИК уточнили, что размер избирательного взноса на предстоящих выборах депутатов маслихатов составляет 5 МЗП – 425 тыс. тенге. О том, кто может стать депутатом маслихата, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
Читайте также
Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна
17:29, 13 октября 2026
Стало известно, когда пройдут выборы депутатов маслихатов
Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана
13:10, Сегодня
Богатых людей подсчитали в Казахстане
Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге
12:27, 23 сентября 2026
Детали внешнего долга Казахстана раскрыли в Миннацэкономики
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дана Уайт
13:53, Сегодня
"Когда он был чем-то доволен": Уайт прокомментировал ультиматум чемпиона UFC Стрикленда
Хусейн Аль-Мусаллам и Касым-Жомарт Токаев
13:36, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев наградил президента World Aquatics орденом "Достык" II степени
Матео Скалко на подиуме в гонке на &quot;Ломбардии&quot;
13:24, Сегодня
Велокоманда "Астана" определилась с составом на две оставшиеся гонки сезона
Дана Уайт
13:09, Сегодня
"Он самый большой параноик на планете": президент UFC об Алексе Перейре
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: