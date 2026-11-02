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Политика

Выборы депутатов маслихатов-2026: как будут выглядеть бюллетени для голосования

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 13:05 Фото: Zakon.kz
Член Центральной избирательной компании Азамат Айманакумов на брифинге в ведомстве 2 ноября 2026 года рассказал, как будут оформлены бюллетени для голосования на выборах депутатов маслихатов, передает корреспондент Zakon.kz.

Азамат Айманакумов сообщил, что согласно Конституционному закону "О выборах в Республике Казахстан" Центральная избирательная комиссия в пределах своей компетенции устанавливает форму бюллетеней для голосования по выборам депутатов маслихатов, порядок их изготовления, а также степень защищенности.

"Все бюллетени будут выполнены в формате А5. Для маслихатов разных уровней – бюллетени будут разных цветов. Так для Астаны, областей, городов республиканского значения бюллетени для избрания депутатов по партийным спискам будут голубого цвета, а по одномандатным территориальным избирательным округам – зеленого. На одной его стороне размещаются Государственный герб Казахстана и название избирательного бюллетеня. На другой стороне: для первого бюллетеня – наименования политических партий в порядке, определенном путем жеребьевки, а на втором – все зарегистрированные кандидаты с указанием фамилии, имени и отчества в алфавитном порядке на государственном языке. Оба бюллетеня содержат строку "Против всех" и места для проставления отметки", – отметил он.

Двусторонний бланк избирательного бюллетеня для голосования по выборам депутатов маслихатов городов областного значения, избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам, по его словам, будет фиолетового цвета. Бюллетень для голосования по выборам депутатов маслихатов районов, избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам – оранжевого цвета.

"На одной стороне избирательных бюллетеней размещен Государственный герб Казахстана и название бюллетеня. На второй стороне – все зарегистрированные кандидаты с указанием фамилии, имени и отчества в алфавитном порядке на государственном языке, строка "Против всех", а также места для проставления отметок", – подчеркнул спикер.

Отметим, что избирательные бюллетени изготавливаются на государственном и русском языках в количестве, равном числу избирателей в избирательном округе, с резервом в размере 1% от общего числа избирателей в избирательном округе. Доставляются они участковым избирательным комиссиям не ранее чем за 3 дня и не позднее чем за 1 день до выборов, с резервом в 1% от общего числа избирателей на избирательном участке.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров заявил о начале агитационной кампании в рамках выборов депутатов маслихатов.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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