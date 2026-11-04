Министры обороны Казахстана и России обсудили развитие двустороннего сотрудничества

Министр обороны Казахстана генерал-майор Айдос Мырзахметов и министр обороны России Андрей Белоусов провели двустороннюю встречу в Астане, сообщает Zakon.kz.

Глава оборонного ведомства Казахстана проинформировал коллегу о военной реформе, проводимой по поручению президента Касым-Жомарта Токаева.

Фото: Министерство обороны РК

Она направлена на повышение боевой готовности войск, совершенствование системы управления, модернизацию вооружения и военной техники, внедрение цифровых технологий и новых подходов к боевой подготовке.

Фото: Министерство обороны РК

"Генерал-майор Айдос Мырзахметов также отметил, что Минобороны усиливает практическую направленность военного образования и его связь с войсками. Подготовка офицеров будет учитывать современные требования и развитие военных технологий, чтобы выпускники были лучше подготовлены к службе". Пресс-служба Минобороны

Цель преобразований – повысить готовность Вооруженных сил к обеспечению безопасности государства в современных условиях.

Фото: Министерство обороны РК

Вместе с тем стороны обсудили проект Плана двустороннего сотрудничества на 2027 год, который включает подготовку военных кадров, боевую подготовку и военно-техническое взаимодействие.

Фото: Министерство обороны РК

Главы оборонных ведомств выразили намерение развивать сотрудничество в сфере военного образования и обмениваться опытом боевой и профессиональной подготовки. Также рассматриваются возможности взаимодействия преподавателей, проведения совместных научно-практических конференций и семинаров.