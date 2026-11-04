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Политика

Министры обороны Казахстана и России обсудили развитие двустороннего сотрудничества

Министр обороны Казахстана Айдос Мырзахметов, министр обороны России Андрей Белоусов, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 14:16 Фото: Министерство обороны РК
Министр обороны Казахстана генерал-майор Айдос Мырзахметов и министр обороны России Андрей Белоусов провели двустороннюю встречу в Астане, сообщает Zakon.kz.

Глава оборонного ведомства Казахстана проинформировал коллегу о военной реформе, проводимой по поручению президента Касым-Жомарта Токаева.

министр обороны Казахстана Айдос Мырзахметов, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 14:16

Фото: Министерство обороны РК

Она направлена на повышение боевой готовности войск, совершенствование системы управления, модернизацию вооружения и военной техники, внедрение цифровых технологий и новых подходов к боевой подготовке.

министр обороны Айдос Мырзахметов, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 14:16

Фото: Министерство обороны РК

"Генерал-майор Айдос Мырзахметов также отметил, что Минобороны усиливает практическую направленность военного образования и его связь с войсками. Подготовка офицеров будет учитывать современные требования и развитие военных технологий, чтобы выпускники были лучше подготовлены к службе". Пресс-служба Минобороны

Цель преобразований – повысить готовность Вооруженных сил к обеспечению безопасности государства в современных условиях.

переговоры, министерство обороны, Казахстан, Россия, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 14:16

Фото: Министерство обороны РК

Вместе с тем стороны обсудили проект Плана двустороннего сотрудничества на 2027 год, который включает подготовку военных кадров, боевую подготовку и военно-техническое взаимодействие.

министр обороны РК Айдос Мырзахметов, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 14:16

Фото: Министерство обороны РК

Главы оборонных ведомств выразили намерение развивать сотрудничество в сфере военного образования и обмениваться опытом боевой и профессиональной подготовки. Также рассматриваются возможности взаимодействия преподавателей, проведения совместных научно-практических конференций и семинаров.

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Айсулу Омарова
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