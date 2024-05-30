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Законодательство РК

Министры обороны РК и РФ обсудили военные учения, которые пройдут в июле

встреча министров, МО, ОДКБ, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 20:34 Фото: МО РК
Министр обороны России Андрей Белоусов 30 мая прибыл в Алматы для участия в заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Минобороны РК, генерал-полковник, министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков поздравил с назначением своего коллегу, для которого это первый визит в Казахстан в должности министра обороны РФ.

МО РК, совет, ОДКБ, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 20:34

Фото: пресс-служба МО РК

"Стороны обсудили актуальные аспекты двустороннего военного сотрудничества, затронув вопросы подготовки кадров и проведения совместных мероприятий, включая учения в рамках Организации Договора о коллективной безопасности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что речь также шла о взаимодействии в рамках региональных организаций: в 2024 году Казахстан председательствует в ОДКБ и ШОС, а Россия – в СНГ. Стороны подчеркнули, что сотрудничество в межгосударственных объединениях способствует укреплению региональной безопасности.

"Его практическая реализация осуществляется в том числе и в рамках многосторонних учений. Генерал-полковник Руслан Жаксылыков проинформировал собеседника о проведении в июле текущего года на западе Казахстана учения "Бірлестік". По его замыслу воинские контингенты Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана совместно отработают учебно-боевые задачи, связанные с локализацией вооруженного конфликта и противодействием незаконным формированиям", – указывается в пресс-релизе.

По итогам встречи руководители оборонных ведомств выразили заинтересованность в продолжении многопланового взаимодействия.

Ранее МИД Армении заявил, что страна решила не участвовать в финансировании деятельности ОДКБ в 2024 году.

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