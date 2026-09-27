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События

Токаев назначил нового министра обороны

Айдос Мырзахметов, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 11:32 Фото: МО РК
27 сентября 2026 года Айдос Мырзахметов назначен министром обороны Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ опубликовала пресс-служба Акорды.

"Указом главы государства Айдос Сакенович Мырзахметов назначен министром обороны Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", – говорится в сообщении Акорды.

Из открытых источников известно, что в январе 2024 года Мырзахметов был назначен командующим Силами специальных операций Вооруженных сил.

Ранее Даурен Косанов был освобожден от должности министра обороны.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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