Токаев назначил нового министра обороны
Фото: МО РК
27 сентября 2026 года Айдос Мырзахметов назначен министром обороны Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий указ опубликовала пресс-служба Акорды.
"Указом главы государства Айдос Сакенович Мырзахметов назначен министром обороны Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", – говорится в сообщении Акорды.
Из открытых источников известно, что в январе 2024 года Мырзахметов был назначен командующим Силами специальных операций Вооруженных сил.
Ранее Даурен Косанов был освобожден от должности министра обороны.
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