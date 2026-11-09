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Политика

Токаев наградил призеров Азиатских игр и рассказал о достижениях Казахстана

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 13:37 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 9 ноября 2026 года, принял участие в церемонии награждения победителей и призеров Азиатских игр и Азиатских пара игр, сообщает Zakon.kz.

В рамках выступления глава государства отметил высокие результаты казахстанских спортсменов на ХХ летних Азиатских играх и V Азиатских пара играх.

"Это поистине огромное достижение, вызывающее глубокое чувство гордости за Казахстан! Поздравляю вас с выдающимся успехом! Вы достойно представили нашу страну на крупнейших спортивных состязаниях, собравших сильнейших атлетов континента. Благодаря самоотверженности нашей сборной на аренах Азиатских игр не раз звучал гимн нашей Родины и поднимался ввысь небесно-голубой флаг. Для меня каждый успех наших спортсменов – это торжество истинного патриотизма. Все наши соотечественники искренне болели и переживали за вас. Награды, принесенные вами в копилку сборной, стали источником вдохновения для всех казахстанцев, особенно для подрастающего поколения, служа примером твердости характера и воли к победе. В этот торжественный момент я, как глава государства, хочу вновь выразить вам искреннюю благодарность".Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, победы отечественных атлетов полностью отражают дух масштабных преобразований, происходящих сегодня в стране.

Он также заявил, что в последние годы национальная экономика демонстрирует уверенный рост, что позволило выйти на качественно новые показатели развития.

"По данным Международного валютного фонда, объем ВВП Казахстана приблизится по итогам года к 398 млрд долларов. Это самый высокий показатель в нашем регионе. Однако в условиях глобальной нестабильности недопустимо останавливаться на достигнутом и ограничиваться прошлыми успехами. Нам предстоит приложить максимум усилий для наращивания потенциала государства в нынешнее непростое время".Касым-Жомарт Токаев

Позднее Токаев анонсировал крупные международные спортивные мероприятия в Казахстане.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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