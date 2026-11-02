Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область
Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 2 ноября 2026 года прибыл с рабочей поездкой в Карагандинскую область, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, в рамках поездки глава государства посетит ряд производственных и социальных объектов в городе Темиртау.
Президенту также представят информацию о социально-экономическом развитии региона.
На минувшей неделе, с 28 по 30 октября, глава государства посетил Турцию, где принял участие в саммите ОТГ. Также Токаев и главы государств – членов Организации тюркских государств открыли Аллею тюркского мира, расположенную в столичном парке "Бештепе".
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