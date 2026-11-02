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#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
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События

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область

самолет Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 11:46 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 2 ноября 2026 года прибыл с рабочей поездкой в Карагандинскую область, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в рамках поездки глава государства посетит ряд производственных и социальных объектов в городе Темиртау.

Президенту также представят информацию о социально-экономическом развитии региона.

На минувшей неделе, с 28 по 30 октября, глава государства посетил Турцию, где принял участие в саммите ОТГ. Также Токаев и главы государств – членов Организации тюркских государств открыли Аллею тюркского мира, расположенную в столичном парке "Бештепе".

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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