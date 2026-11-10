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Политика

Нельзя противопоставлять один язык другому – президент Казахстана

Касым-Жомарт Токаев, президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 13:47 Фото: akorda.kz
Казахский язык является незыблемой опорой единства нации. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев на Х Курултае международного общества "Қазақ тілі", сообщает Zakon.kz.

В этой связи глава государства особо отметил представителей других национальностей, в совершенстве владеющих государственным языком.

"Среди них есть квалифицированные специалисты, занимающиеся преподаванием казахского языка. Немало и тех, кто популяризирует наш язык посредством социальных сетей. Такие люди своим личным примером вносят вклад в развитие нашего языка и на деле обеспечивают для него светлое будущее. Мы обязаны ценить их труд, принимая его с уважением и признательностью. В последние годы число желающих овладеть государственным языком растет. Создать для них максимально благоприятные условия – наш гражданский долг".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, следует разработать передовые методики, в том числе цифровые учебные инструменты, позволяющие быстро и легко овладеть казахским языком.

"В целом, этот вопрос часто обсуждается в обществе. К этой работе целесообразно привлечь лингвистов и представителей сферы информационных технологий. Человек, владеющий казахским языком, лучше знает казахский народ и Казахстан. Каждый гражданин, освоивший язык, глубже понимает историю и культуру нашей страны".Касым-Жомарт Токаев

Глава РК напомнил, что на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі говорил о том, что государственный язык является важнейшим фактором укрепления единства страны.

"Вместе с тем следует помнить об одном важном обстоятельстве: развитие казахского языка не должно препятствовать развитию других языков в нашей стране. Иными словами, абсолютно недопустимо противопоставлять казахский язык другим языкам. Деятельность провокаторов, манипулирующих языковым вопросом с целью раскола общества и разжигания конфликтов, крайне опасна. Поэтому таких людей следует привлекать к ответственности в соответствии с принципом "Закон и Порядок". Хотел бы вновь подчеркнуть: выступать против какого-либо языка – значит противиться благословенному дару, ниспосланному людям Всевышним".Касым-Жомарт Токаев

Президент особо подчеркнул, что нельзя противопоставлять один язык другому.

"Это большая ошибка, которая может привести к опасным последствиям. Мы должны развивать казахский язык как язык единства и согласия. Наш родной язык должен стать привлекательным для всего мирового сообщества. Ни в коем случае нельзя допустить раскола нашего народа. Народ, не способный сохранить согласие, не может служить примером и пользоваться уважением других. "Где есть единство, там есть благополучие" ("Бірлік бар жерде тірлік бар"). Эта народная мудрость выдержала испытание временем. Мы должны уважать друг друга, сохранять взаимопонимание и последовательно укреплять наше единство".Касым-Жомарт Токаев

Ранее Токаев заявил о необходимости обновить казахско-русский словарь с учетом требований времени.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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