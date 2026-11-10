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Политика

Президент: Казахско-русский словарь следует обновить с учетом требований времени

Школьная библиотека, школьные библиотеки, учебники, книги, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 13:34 Фото: akorda.kz
Выступая на Х Курултае международного общества "Қазақ тілі" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что необходимо развивать казахский язык, укрепляя его позиции в мировом языковом сообществе, сообщает Zakon.kz.

По его словам, "очень важно обеспечить взаимодействие нашего родного языка с другими языками".

"В этой связи следует продолжить проект Oxford Qazaq Dictionary, реализованный обществом "Қазақ тілі". Я ознакомился с этим словарем и считаю его очень полезным. Пришло время разработать качественные двуязычные и многоязычные словари, связывающие казахский язык с основными официальными языками Организации Объединенных Наций".Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, необходимо разработать казахско-французский, казахско-испанский, казахско-китайский и казахско-арабский, а также казахско-немецкий, казахско-итальянский, казахско-японский, казахско-корейский, казахско-персидский словари.

"Казахско-русский словарь следует обновить с учетом требований времени. Нужно подготовить электронные версии словарей и постоянно их пополнять. Укрепление международных связей языка открывает новые возможности для культурного и научного сотрудничества, способствует повышению интеллектуального потенциала нашей страны".Касым-Жомарт Токаев

Однако, уточнил президент, будущее языка зависит не только от словарей и учебников.

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Во время выступления он также указал, что в соответствии с Конституцией защита Независимости, Суверенитета, территориальной целостности государства, законных прав и свобод граждан признаны высшими, священными ценностями. Независимость для Казахстана – превыше всего.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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