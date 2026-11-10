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Политика

"Договариваться даже в условиях серьезных разногласий": Мухтар Тлеуберди выступил на форуме в Москве

министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 17:22 Фото: gov.kz
В Москве 10 ноября 2026 года министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди принял участие в международном форуме обеспечения коллективной безопасности и выступил на пленарном заседании "Коллективная безопасность в многополярном мире", сообщает Zakon.kz.

О рабочем визите главы МИД РК в Россию рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В ходе выступления Мухтар Тлеуберди отметил, что снижение доверия между государствами подрывает основы международного порядка и ослабляет авторитет международного права.

Он акцентировал внимание на том, что стабильный международный порядок не может основываться исключительно на балансе сил, а должен опираться на международное право, взаимное доверие и способность договариваться даже в условиях серьезных разногласий.

министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 17:22

Фото: gov.kz

Мухтар Тлеуберди выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества и в том, что будущее Евразии не должно определяться логикой противостояния и разделительных линий. Оно должно строиться на взаимном уважении, доверии и готовности государств совместно отвечать на общие вызовы.

министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 17:22

Фото: gov.kz

В рамках программы мероприятий московского форума также состоялась выставка продукции и технологий в сфере обеспечения коллективной безопасности.

ОДКБ, Москва, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 17:22

Фото: gov.kz

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне 9 ноября 2026 года на полях саммита B20 состоялся казахстанско-американский бизнес-форум "От стратегического партнерства к реальным проектам". О том, что обсудили Казахстан и США перед визитом Касым-Жомарта Токаева в Майами для участия в саммите G20 по приглашению Дональда Трампа, рассказали в МИД РК.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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