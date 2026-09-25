Мухтар Тлеуберди и Сергей Лавров провели встречу в США

В Нью-Йорке 25 сентября 2026 года на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) РК:

"Стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-российского двустороннего сотрудничества, ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, а также актуальные вопросы двусторонней повестки".

Также главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, уделив внимание взаимодействию Казахстана и России в рамках многосторонних структур.

"По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении казахстанско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества". Пресс-служба МИД РК

2 сентября 2026 года в Казахстане назначили нового министра иностранных дел. Им стал Мухтар Тлеуберди.