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#Школа
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Политика

Мухтар Тлеуберди и Сергей Лавров провели встречу в США

министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, министр иностранных дел России Сергей Лавров, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 20:08 Фото: gov.kz
В Нью-Йорке 25 сентября 2026 года на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) РК:

"Стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-российского двустороннего сотрудничества, ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, а также актуальные вопросы двусторонней повестки".

Также главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, уделив внимание взаимодействию Казахстана и России в рамках многосторонних структур.

"По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении казахстанско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества".Пресс-служба МИД РК

2 сентября 2026 года в Казахстане назначили нового министра иностранных дел. Им стал Мухтар Тлеуберди.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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