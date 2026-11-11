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#Послание Токаева – 2026
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Политика

Токаев выступил на саммите ОДКБ: какие угрозы безопасности обсудили в Москве

Токаев выступил на саммите ОДКБ: какие угрозы безопасности обсудили в Москве, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 20:51 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Москве, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, наряду с президентом Казахстана в саммите участвовали президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, а также генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

Главами государств были рассмотрены ключевые аспекты взаимодействия в рамках ОДКБ, дана оценка результатов деятельности Организации за 2026 год и обозначены ключевые направления работы на предстоящий период.

Лидеры стран также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Владимиру Путину за радушный прием, а также отметил плодотворный характер российского председательства в ОДКБ в текущем году.

В рамках своего выступления глава нашего государства акцентировал внимание на необходимости консолидаций усилий по таким направлениям, как борьба с международным терроризмом, противодействие незаконному обороту наркотических средств, а также укрепление информационной безопасности с учетом растущего влияния технологий искусственного интеллекта.

В завершение президент Казахстана поздравил главу Таджикистана Эмомали Рахмона с предстоящим председательством в ОДКБ, пожелав успехов в выполнении этой ответственной миссии.

По итогам мероприятия принято Совместное заявление Совета коллективной безопасности.

Кроме того, был подписан ряд документов, призванных обеспечить дальнейшее укрепление системы коллективной безопасности на основе общих интересов участников объединения.

Ранее сообщалось, что Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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