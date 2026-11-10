Токаев прибыл в Москву
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщает Zakon.kz.
Об этом 10 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды.
"В аэропорту главу нашего государства встретили официальные лица Правительства России", – говорится в сообщении.
Ранее в Алматы стартовала субрегиональная операция Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Канал – Каспийский маяк".
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