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#Послание Токаева – 2026
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Политика

Токаев прибыл в Москву

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 20:57 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды.

"В аэропорту главу нашего государства встретили официальные лица Правительства России", – говорится в сообщении.

Ранее в Алматы стартовала субрегиональная операция Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Канал – Каспийский маяк".

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Канат Болысбек
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