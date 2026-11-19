Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на III Форуме стратегических партнеров заявил, что перед Казахстаном теперь перед стоит поистине грандиозная цель, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в стране приступили к построению Справедливого Казахстана, в котором всем предоставляются равные возможности, высоко ценятся честный труд и ответственность.

"Мы дали старт общенациональному движению "Таза Қазақстан". Благодаря этому в обществе начала утверждаться новая этика, меняется мышление и поведение наших граждан. Мы, как созидательная и устремленная к новаторству нация, встали на путь глубокого обновления. Главным событием в ходе наших реформ стало принятие Конституции. Наши соотечественники сделали свой выбор на общенациональном референдуме. Во вступившем в силу Основном законе нашли четкое отражение устремления нашей страны и видение ее будущего. Суверенитет и Независимость Казахстана, территориальная целостность нашей страны, законные права и свободы граждан признаны основополагающими ценностями государства". Касым-Жомарт Токаев

Также, как добавил президент, утверждение в обществе принципа "Закон и Порядок", укрепление общенационального единства и повышение благосостояния народа закреплены в качестве незыблемых принципов.

"Развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций определено в качестве стратегического направления деятельности государства. Конституция открыла путь к новому, решающему этапу масштабных преобразований. В нашей стране кардинально обновилась система государственного управления. На смену двухпалатному Парламенту пришел однопалатный Курултай, который уже приступил к законотворческой деятельности. Образован новый государственный орган – Аппарат Совета Безопасности. К работе приступил высший консультативный орган – Қазақстан Халық Кеңесі. Кардинальная трансформация охватывает все сферы жизни общества. Наши граждане уже ощутили на себе положительные результаты реформ". Касым-Жомарт Токаев

Президент считает, что отличительной чертой казахстанских реформ является их железная внутренняя логика.

"Реформы осуществляются по заранее разработанному плану, с соблюдением четкой последовательности и преемственности. В ходе масштабных преобразований недопустим поверхностный подход, который противоречит самой сути перемен. Таким образом, благодаря глубоким реформам Казахстан вступил в новую эпоху исторического роста и подъема". Касым-Жомарт Токаев

Ранее Токаев высказался о роли научного сообщества.