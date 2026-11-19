19 ноября 2026 года Касым-Жомарт Токаев выступил на III Форуме стратегических партнеров, сообщает Zakon.kz.

В своей речи президент назвал это мероприятие поистине важным.

"В III Форуме стратегических партнеров принимают участие видные представители глобального научного сообщества, всемирно известные ученые, квалифицированные специалисты и эксперты сферы образования. На этой площадке детально рассматриваются различные аспекты международного научного сотрудничества. Это весьма актуальная тема, поскольку в нынешних условиях нестабильности и неопределенности мировому университетскому сообществу необходимо обозначить свою позицию и высказать свои предложения. Представители научного сообщества вносят весомый вклад в снижение международной напряженности", – сказал глава государства.

Он отметил, что сегодня прозвучало много ценных соображений и конструктивных идей, касающихся развития науки и решения других актуальных вопросов.

"Несомненно, все они будут способствовать укреплению потенциала высшего образования в Казахстане и за рубежом", – сказал Токаев.

Он также отметил, что в эпоху повсеместной цифровизации и искусственного интеллекта науке и образованию отводится особое место в развитии мировой цивилизации.

"Наука – общее достояние всего человечества. Мировое сообщество должно осознанно находить практическое применение каждому достижению в науке и образовании ради процветания наших стран и повышения качества жизни наших граждан. Можно с уверенностью сказать, что именно в этом и состоит главная задача Форума стратегических партнеров", – уточнил глава государства.

Это мероприятие, продолжил он, объединило выдающихся ученых и мыслителей со всего мира ради общей цели, и проходит в исторический для нашей страны момент.

"В этом году Казахстан отмечает 35-летие Независимости. К знаменательному рубежу нашей Независимости Казахстан подошел как передовое, устремленное в будущее государство с высоким международным авторитетом и значительным экономическим потенциалом. Наша страна занимает лидирующие позиции в регионе и пользуется широким признанием в мире. За прошедшие годы наш народ успешно преодолел немало рубежей. Укрепив единство народа, упрочив государственность, мы возродили нашу уникальную цивилизацию Великой степи. За последние семь лет в Казахстане были проведены беспрецедентные в истории нашей страны масштабные реформы. Без преувеличения можно сказать, что эти преобразования существенно повлияли на жизнь всего народа и облик общества в целом", – заявил Токаев.

Во время своего выступления он также отметил социально-экономические достижения Казахстана за последние годы.