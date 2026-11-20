Делегация Курултая во главе с председателем Айбеком Дәдебай приняла участие в заседании Совета и 61-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ в национальной туристической зоне "Аваза" Туркменистана, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении на пленарном заседании председатель Курултая отметил, что подписание 21 декабря 1991 года Алма-Атинской декларации стало судьбоносным событием для всех государств и сегодня Содружество прочно утвердилось в качестве одной из наиболее авторитетных региональных организаций и получило широкое признание в мире.

Сегодня СНГ выступает устойчивой консолидирующей платформой для развития политического диалога, торгово-экономического сотрудничества и углубления многоплановых культурно-гуманитарных связей между нашими государствами. При этом парламентское измерение играет важную роль в укреплении институционального фундамента Содружества и придает интеграционным процессам в СНГ особую правовую устойчивость. Курултай Республики Казахстан выражает готовность к дальнейшему конструктивному взаимодействию с партнерами по Содружеству, – подчеркнул Айбек Дәдебай.

Далее председатель Курултая рассказал коллегам о глубокой политической модернизации, проводимой в стране по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Фото: пресс-служба Курултая

Все общество объединилось вокруг идеи президента по построению Справедливого, Сильного, Чистого и Прогрессивного Казахстана, в котором должны царить принцип "Закон и Порядок", единство и согласие. По итогам всенародного референдума принята новая Конституция, учрежден институт вице-президента, начал работу Қазақстан Халық Кеңесі. Сформирован однопалатный Курултай, в который вошли представители пяти партий. Таким образом, на практике реализуется модель "Сильный Президент – влиятельный Курултай – подотчетное Правительство".

Говоря о недавнем Послании президента народу Казахстана и достижениях за последние семь лет, Айбек Дәдебай отметил, что по прогнозу Международного валютного фонда, ВВП Казахстана в 2026 году приблизится к 400 млрд долларов, а в расчете на душу населения составит 19 тысяч долларов. 2027 год объявлен Годом всенародного масштабного строительства, которое должно преобразовать страну. Во всех регионах будут строиться дороги, аэропорты, вокзалы, объекты здравоохранения и другие социальные объекты. Кроме того, Спикер привел данные о том, что за 2019–2025 годы в Казахстан привлечено 155,8 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, запущено 625 промышленных предприятий. Все это крепкий фундамент для дальнейших преобразований. пресс-служба Курултая

Затрагивая новые перспективы взаимодействия, председатель Курултая напомнил, что 9 октября на заседании Совета глав государств СНГ также в Авазе Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой разработать Стратегию развития Содружества до 2035 года. По мнению Айбека Дәдебай, в этом документе следует отразить роль Межпарламентской Ассамблеи как эффективного механизма сближения национального законодательства и развития межпарламентского сотрудничества.

Фото: пресс-служба Курултая

Казахстанская делегация также поделилась своим мнением по совместной работе в транспортной сфере. Было отмечено, что в мае главы правительств СНГ приняли Концепцию сопряжения главных транспортных артерий, разработанную по инициативе президента Казахстана. Важное место в ней занимает формирование "единого цифрового коридора", включающего цифровизацию перевозок, электронный документооборот и согласованность процедур на границах. В этой связи спикер Курултая предложил Ассамблее внести свой вклад в укрепление транзитно-транспортного потенциала СНГ, обеспечив его необходимое парламентское сопровождение.

Переходя к повестке заседания, Айбек Дәдебай остановился на необходимости формирования для государств-участников СНГ согласованных подходов к регулированию миграционных процессов, а также развитию цифровых механизмов миграционного администрирования. Отдельное внимание было уделено законодательным вопросам по противодействию использования искусственного интеллекта и новых технологий в террористических и экстремистских целях. Спикер Курултая подчеркнул, что законодательство должно не только своевременно реагировать на существующие угрозы, но и предупреждать новые технологические риски, сохраняя баланс между безопасностью, развитием инноваций и защитой прав граждан. пресс-служба Курултая

Среди других актуальных вопросов были названы устранение торговых и административных барьеров, инвестиционное сотрудничество и рациональное использование трансграничных водных ресурсов.

По итогам пленарного заседания участники приняли новую редакцию Концепции общего миграционного пространства, модельный закон "О противодействии использованию искусственного интеллекта и робототехники в террористических и экстремистских целях", а также ряд других модельных законов и рекомендаций.

Накануне, 19 ноября, Айбек Дәдебай принял участие в заседании Совета МПА СНГ, где поблагодарил коллег за работу наблюдателей от Ассамблеи на выборах депутатов Курултая.

На полях Ассамблеи состоялась встреча глав делегаций МПА СНГ с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Фото: пресс-служба Курултая

Также спикер Курултая встретился с председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой, на которой стороны обсудили развитие межпарламентских связей и реализацию договоренностей, достигнутых главами двух государств.

Также депутаты Курултая приняли участие в заседаниях Постоянной комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству и Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам.

Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ была учреждена 27 марта 1992 года в городе Алматы. В МПА СНГ входят Казахстан, Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.