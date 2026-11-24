Сегодня, 24 ноября 2026 года, Ерсайына Нагаспаева освободили от должности министра промышленности и строительства Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из публикации Telegram-канала Акорды.

"Указом главы государства Нагаспаев Ерсайын Каиргазиевич освобожден от должности министра промышленности и строительства Республики Казахстан", – отмечено в официальном документе.

Ерсайын Нагаспаев родился 28 июля 1980 года в Караганде.

Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова (2001) по специальности "международные экономические отношения".

Трудовой стаж Нагаспаева начался с должности ведущего специалиста аппарата акима города Темиртау (2001-2002), работал атташе Комитета по инвестициям, атташе Министерства иностранных дел РК (2002-2003), атташе, третьим секретарем посольства РК в России (2003-2006).

Был начальником отдела, заместителем директора департамента транспортной политики и международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций РК (2006-2007), заместителем руководителя, руководителем аппарата РГП "Актауский морской международный торговый порт" (2007-2009), заместителем директора департамента административной работы, государственной работы, государственных закупок Министерства транспорта и коммуникаций РК (2009). Занимал должность советника заместителя премьер-министра РК (04.11.2009), заместителя акима района имени Казабек би города Караганды (12.2009-12.2010), советника акима Карагандинской области (12.2010-01.2011), акима города Шахтинска Карагандинской области (01.2011-01.2013).

Также работал заместителем акима Астаны (01.2013-11.2014), председателем правления АО "СПК "Астана" (12.2014-2016), заместителем директора по стратегическому развитию ТОО "Новострой Астана" (2016-2020), управляющим директором по обеспечению АО "НК "ҚТЖ" (04.2021-01.2022).

С 2022 по 2025 годы занимал должность Управляющего директора по новым проектам АО "НК "ҚТЖ".

Министром промышленности и строительства был назначен 28 февраля 2025 года.