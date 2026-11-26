Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2026. Об этом 26 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении глава государства поблагодарил президента Владимира Путина за приглашение на форум, объединивший специалистов в области искусственного интеллекта самого высокого уровня, а также высоко оценил достижения России в науке и технологиях.

"Россия испокон веков была известна и уважаема своими гениальными учеными-изобретателями, в том числе в сфере инженерии. Именно здесь и сейчас было бы уместно назвать имена таких титанов науки, как Михаил Ломоносов, Дмитрий Менделеев, Иван Кулибин, Николай Лобачевский, Андрей Колмогоров, Александр Попов, Сергей Королев, Константин Циолковский, Игорь Курчатов, Петр Капица и многие другие. Назвать всех, наверное, бумаги и времени не хватит. Знаковой вехой в формировании нового технологического уклада стало создание под руководством академика Сергея Лебедева одной из первых в мире электронных вычислительных машин", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Как подчеркнул президент Казахстана, эти славные традиции получают достойное продолжение в современной России.

"По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности, Россия занимает второе место в мире по числу заявок на производство уникальных конструкций и моделей, значение которых для развития человечества трудно переоценить. Современные разработки ведущих российских технологических компаний, прежде всего "Сбера" и "Яндекса", не могут не произвести должного впечатления на всех непредвзятых людей, интересующихся развитием высоких технологий. Что касается "Яндекса", как, впрочем, и "Сбера", они очень широко представлены на нашем рынке. "Яндекс", по сути, является самым крупным работодателем в Казахстане. Масштаб инновационной инфраструктуры российского государства наглядно демонстрируют признанные флагманы – "Курчатовский институт", "Сколково", "Иннополис", "Технополис" и многие другие", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства заявил, что ему особенно близка тема тотальной цифровизации и внедрения ИИ, поскольку она объявлена приоритетной в программе наших реформ.

"В новой Конституции, вступившей в законную силу 1 июля этого года, развитие науки и инноваций объявлено стратегическим направлением, а знания и прогресс – основными ценностями государства. Именно поэтому рассматриваем форум важным, актуальным для Казахстана, о чем свидетельствует и состав нашей делегации. Это руководители профильных государственных органов, представители крупного бизнеса и IT-сообщества, заинтересованные в расширении взаимодействия с российскими партнерами. Казахстан и Россию объединяют многовековая дружба, общая история, прочные экономические отношения и разносторонние гуманитарные связи. Убежден, сотрудничество в сфере передовых технологий станет основным направлением казахстанско-российского стратегического партнерства", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства полагает, что мир уже находится на пороге новой научно-индустриальной революции, которая неизбежно приведет к кардинальным изменениям в глобальной экономике и в самом мировоззрении людей и целых государств.

"Искусственный интеллект уже сейчас перестал выполнять функцию только автоматизации отдельных производственных и мыслительных, или, как сейчас принято говорить, когнитивных процессов, но, по сути, стал неотъемлемой частью технологической инфраструктуры. Показательно, что в текущем году мировые расходы на искусственный интеллект могут составить около 2,7 трлн долларов, причем более 1,5 трлн уйдет на развитие именно цифровой инфраструктуры. В исследовании Стэнфордского университета 88 процентов опрошенных организаций заявили, что используют искусственный интеллект в практической деятельности на ежедневной основе. Два года назад этот показатель составлял 55 процентов. Мои достаточно частые встречи с руководителями крупнейших технологических компаний, недавно я имел встречу с Дженсеном Хуангом, руководителем NVIDIA, имел встречи и с российскими компаниями, подтверждают мнение, что происходящие изменения имеют долгосрочный характер, и они, по сути, необратимы", – заметил президент.

Ранее сообщалось, что в Кремле прошла встреча Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина.