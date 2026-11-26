Ученица из Караганды Амина Бажикеева рассказала президентам Казахстана и России о своей мечте создать искусственное сердце, способное анализировать состояние человека с помощью ИИ. Об этом 27 ноября 2026 года рассказали в Акорде, сообщает Zakon.kz.

Во время встречи в формате "вопрос – ответ" чемпионка Азии по робототехнике рассказала президентам о своем пути в науке и первых серьезных победах на международной арене.

По словам Амины, задуматься о медицинском изобретении ее побудило желание помочь родному брату и миллионам других пациентов.

"На самом деле я мечтала попасть в робототехнику еще, наверное, лет с пяти. Уже в 14 лет стала участницей официальной команды "Желтоксан", позже переименованной в RassLexx. Мы дважды представляли Казахстан в Хьюстоне на международных соревнованиях по робототехнике FIRST и оба раза брали награды за развитие робототехники в стране и за основные ценности. После такого вдохновляющего опыта я подумала: а что, если самой создать что-то лучшее для своего родного брата и помочь многим другим людям? Мое решение звучит так – я хочу создать сердце с искусственным интеллектом, которое будет работать на основе датчиков, полностью анализирующих состояние человека", – рассказала ученица из Караганды Амина Бажикеева.

Инициатива казахстанской школьницы получила теплый отклик у главы государства. Касым-Жомарт Токаев похвалил девушку за целеустремленность.

"Молодец, талантливая девочка. Естественно, наука, в частности медицинская наука, она же не развивается изолированно – что-то учитывается и берется во внимание. Я очень рад, что вы выступали на международных соревнованиях. И здесь находитесь, как я понимаю, входите в число победителей данной Олимпиады. Конечно же, Казахстан и я как президент страны будем всячески помогать, конкретно причем, чтобы вы могли продолжить учебу там, где захотите, в стране по выбору. Желаю вам успехов", – ответил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана также посоветовал школьнице изучить российский опыт в области медицинской науки, отметив, что Россия входит в число мировых лидеров в этой сфере.

Ранее сообщалось, что в рамках участия в конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2026 состоялся диалог главы государства Касым-Жомарта Токаева и президента России Владимира Путина с молодежью. Президент Казахстана поздравил юных участников – победителей международных олимпиад по искусственному интеллекту – с возможностью участвовать в столь уникальном форуме.