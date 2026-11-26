Президенты Казахстана и России посетили выставку по вопросам внедрения ИИ
Рабочий визит главы государства Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию продолжился участием в мероприятиях, проходящих в рамках международной конференции Al Journey 2026.
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин осмотрели стенды, демонстрирующие последние достижения Казахстана и России в области искусственного интеллекта.
"Демозона Казахстана была представлено шестью основными направлениями: "Технологическая нация", Startup City, GovTech, Aitu, ИИ в транспорте и FinTech. Экспозиционная площадка российской стороны была посвящена применению цифровых технологий в сферах образования, здравоохранения, градостроительства, судопроизводства, нефти и др.", – говорится в сообщении Акорды.
Руководители профильных ведомств двух стран презентовали приоритетные проекты, осуществляемые с использованием ИИ.
AI Journey ("Путешествие в мир искусственного интеллекта") – ежегодная международная конференция, посвященная вопросам развития технологий искусственного интеллекта на мировом уровне.
Событие проходит с 2016 года, и за прошедшее время оно превратилось в одну из авторитетных глобальных площадок в сфере ИИ.
Ранее сообщалось, что в Кремле прошла встреча Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина.