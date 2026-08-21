Людвик Топлак: Избрание первого Курултая укрепит представительное управление и участие граждан

Выборы депутатов Курултая 23 августа 2026 года станут важным этапом реализации новой конституционной системы Казахстана.

По мнению профессора Людвика Топлака, формирование нового законодательного органа позволит укрепить политическое представительство, расширить участие граждан и поддержать конкуренцию идей.

Профессор Людвик Топлак является ректором Alma Mater Europaea University в Словении. Значительную часть профессиональной деятельности он посвятил изучению конституционного права и демократических институтов. Предстоящие выборы эксперт рассматривает с точки зрения развития представительного управления и роли общества в политической жизни страны.

Особое значение первых выборов

Профессор обратил внимание на исторический характер предстоящего голосования.

"Эти выборы имеют особое значение. Впервые граждане Казахстана изберут новый Курултай – новый представительный институт в рамках новой конституционной системы страны", – отметил Людвик Топлак.

Голосование 23 августа позволит сформировать первый состав однопалатного Курултая и реализовать положения новой Конституции на практике. Граждане определят состав законодательного органа, которому предстоит принимать законы и представлять интересы общества.

Институты и участие граждан

По мнению Людвика Топлака, устойчивое развитие политической системы зависит не только от устройства государственных органов, но и от активности граждан, партий и общества.

"Как человек, посвятивший значительную часть своей профессиональной деятельности изучению конституционного права и демократических институтов, я убежден: демократия строится не только институтами. Ее создают люди: граждане, участвующие в общественной и политической жизни; политические партии, конкурирующие своими идеями; общественная дискуссия; уважение к различным мнениям", – подчеркнул профессор.

В этом понимании выборы являются не только процедурой формирования Курултая. Они дают гражданам возможность сопоставить программы политических партий, выразить свою позицию и определить, какие идеи получат представительство в новом законодательном органе.

Связь истории и современности

Особый смысл профессор видит в названии нового представительного института.

"Особенно символичным мне представляется само название "Курултай". Оно соединяет современный представительный институт с историей и традициями Казахстана. Демократия не обязана выглядеть одинаково во всех странах. Она может развиваться на основе собственной истории, культуры и опыта народа, одновременно воплощая универсальные принципы политического участия, представительства и свободы выбора", – пояснил эксперт.

Название "Курултай" подчеркивает преемственность между исторической традицией коллективного обсуждения и современной системой народного представительства. При этом новый законодательный орган будет действовать в рамках конституционных принципов и современных политических процедур.

Возможности первого Курултая

Формирование первого состава Курултая, по оценке Людвика Топлака, открывает дополнительные возможности для развития политических институтов Казахстана.

"Избрание первого Курултая – это возможность укрепить представительное управление, поощрить политическую конкуренцию и углубить участие граждан в жизни своей страны", – заключил профессор.

Первому составу Курултая предстоит воплотить новую конституционную модель в конкретных законах и решениях. Результативность его работы будет зависеть от профессионализма депутатов, открытости общественной дискуссии и способности учитывать различные позиции.

В оценке Людвика Топлака выборы 23 августа объединяют институциональное обновление, историческую преемственность и активное участие граждан. Они станут отправной точкой в работе нового Курултая и определят развитие представительного управления в Казахстане на ближайшие годы.