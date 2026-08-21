Людвик Топлак: Избрание первого Курултая укрепит представительное управление и участие граждан
По мнению профессора Людвика Топлака, формирование нового законодательного органа позволит укрепить политическое представительство, расширить участие граждан и поддержать конкуренцию идей.
Профессор Людвик Топлак является ректором Alma Mater Europaea University в Словении. Значительную часть профессиональной деятельности он посвятил изучению конституционного права и демократических институтов. Предстоящие выборы эксперт рассматривает с точки зрения развития представительного управления и роли общества в политической жизни страны.
Особое значение первых выборов
Профессор обратил внимание на исторический характер предстоящего голосования.
"Эти выборы имеют особое значение. Впервые граждане Казахстана изберут новый Курултай – новый представительный институт в рамках новой конституционной системы страны", – отметил Людвик Топлак.
Голосование 23 августа позволит сформировать первый состав однопалатного Курултая и реализовать положения новой Конституции на практике. Граждане определят состав законодательного органа, которому предстоит принимать законы и представлять интересы общества.
Институты и участие граждан
По мнению Людвика Топлака, устойчивое развитие политической системы зависит не только от устройства государственных органов, но и от активности граждан, партий и общества.
"Как человек, посвятивший значительную часть своей профессиональной деятельности изучению конституционного права и демократических институтов, я убежден: демократия строится не только институтами. Ее создают люди: граждане, участвующие в общественной и политической жизни; политические партии, конкурирующие своими идеями; общественная дискуссия; уважение к различным мнениям", – подчеркнул профессор.
В этом понимании выборы являются не только процедурой формирования Курултая. Они дают гражданам возможность сопоставить программы политических партий, выразить свою позицию и определить, какие идеи получат представительство в новом законодательном органе.
Связь истории и современности
Особый смысл профессор видит в названии нового представительного института.
"Особенно символичным мне представляется само название "Курултай". Оно соединяет современный представительный институт с историей и традициями Казахстана. Демократия не обязана выглядеть одинаково во всех странах. Она может развиваться на основе собственной истории, культуры и опыта народа, одновременно воплощая универсальные принципы политического участия, представительства и свободы выбора", – пояснил эксперт.
Название "Курултай" подчеркивает преемственность между исторической традицией коллективного обсуждения и современной системой народного представительства. При этом новый законодательный орган будет действовать в рамках конституционных принципов и современных политических процедур.
Возможности первого Курултая
Формирование первого состава Курултая, по оценке Людвика Топлака, открывает дополнительные возможности для развития политических институтов Казахстана.
"Избрание первого Курултая – это возможность укрепить представительное управление, поощрить политическую конкуренцию и углубить участие граждан в жизни своей страны", – заключил профессор.
Первому составу Курултая предстоит воплотить новую конституционную модель в конкретных законах и решениях. Результативность его работы будет зависеть от профессионализма депутатов, открытости общественной дискуссии и способности учитывать различные позиции.
В оценке Людвика Топлака выборы 23 августа объединяют институциональное обновление, историческую преемственность и активное участие граждан. Они станут отправной точкой в работе нового Курултая и определят развитие представительного управления в Казахстане на ближайшие годы.