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Законодательство РК

В Казахстане снимут запрет на вывоз древесных гранул

В Казахстане снимут запрет на вывоз древесных гранул Фото: pixabay
МИИР РК подготовил поправки в приказ от 7 июня 2023 года "О некоторых вопросах регулирования вывоза отдельных видов лесоматериалов", сообщает Zakon.kz.

"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сроком на шесть месяцев отдельных видов лесоматериалов вне зависимости от страны происхождения, за исключением шпал деревянных из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, пропитанных и кода гранул древесных, страной происхождения которых является Республика Казахстан, - говорится в новой редакции приказа.

Таким образом, будет снят запрет на вывоз гранул древесных.

Как поясняется, документ разработан в соответствии с законом "О регулировании торговой деятельности", а также приложения к Договору о Евразийском экономическом союзе, в целях развития отечественной деревообрабатывающей промышленности страны.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 8 августа.

Запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов введен в Казахстане с 10 июня 2023 года. Он несколько раз продлялся с прошлого года.  Между тем казахстанские лесопользователи и деревообрабатывающие компании поднимали вопрос об экономической целесообразности экспорта древесных гранул или пеллет в ЕС и другие страны.

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Открытые НПА МИИР РК Казахстан
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