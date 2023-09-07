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Законодательство РК

Древесные гранулы разрешили вывозить из Казахстана

Древесные гранулы разрешили вывозить из Казахстана Фото: pixabay
Приказом Министерства индустрии от 29 августа 2023 года внесены изменения в приказ от 7 июня 2023 года "О некоторых вопросах регулирования вывоза отдельных видов лесоматериалов", которыми расширен перечень лесоматериалов, разрешенных к вывозу из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане действует шестимесячный запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов (код ТН ВЭД ЕАЭС 4401, 4403, 4404, 4406 и 4407). Исключение составляют шпалы деревянные из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей.

Поправками добавлен еще один вид лесоматериалов, которые можно вывезти за пределы страны, – гранулы древесные, страной происхождения которых является РК.

Приказ вводится в действие 17 сентября 2023 года.

Запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов введен в Казахстане с 10 июня 2023 года. Он несколько раз продлялся с прошлого года. Однако казахстанские лесопользователи и деревообрабатывающие компании поднимали вопрос об экономической целесообразности экспорта древесных гранул или пеллет в ЕС и другие страны.

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