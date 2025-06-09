Чиновница в Алматы пыталась заработать на детях с диагнозом ДЦП
Фото: Zakon.kz
Жетысуским районным судом Алматы осужден руководитель отдела городского Управления занятости и социальных программ, сообщает Zakon.kz.
Осужден руководитель отдела городского Управления занятости и социальных программ
Женщину признали виновной в покушении на хищение денежных средств представителя ТОО "Суberpro-com" в сумме 3,6 млн тенге под предлогом оказания содействия в заключении договора по оказанию специальных социальных услуг для детей с диагнозом "ДЦП".
Осужденной назначено наказание в виде штрафа в размере 27 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
Судебный акт не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что полицейский из Астаны сядет на длительный срок за 26 взяток.
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