Чиновница в Алматы пыталась заработать на детях с диагнозом ДЦП

Жетысуским районным судом Алматы осужден руководитель отдела городского Управления занятости и социальных программ, сообщает Zakon.kz.

Осужден руководитель отдела городского Управления занятости и социальных программ

Женщину признали виновной в покушении на хищение денежных средств представителя ТОО "Суberpro-com" в сумме 3,6 млн тенге под предлогом оказания содействия в заключении договора по оказанию специальных социальных услуг для детей с диагнозом "ДЦП".

Осужденной назначено наказание в виде штрафа в размере 27 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Судебный акт не вступил в законную силу.

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