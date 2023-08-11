На какие проекты направят возвращенные государству незаконные активы

Министерство национальной экономики разработало проект приказа "Об утверждении Правил отбора и определения критериев социальных и экономических проектов". Документ определит социальные и экономические проекты, на которые направят возвращенные средства, сообщает Zakon.kz.

Финансирование проектов будут осуществлять за счет Специального государственного фонда, в который будут поступать возвращенные в Казахстан незаконно полученные активы.

В тексте проекта определены понятия "социальные проекты" и "экономические проекты".

Так, под социальными проектами понимаются проекты в сфере здравоохранения, образования, поддержки социально незащищенных слоев населения, лиц с инвалидностью, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, сельской молодежи, безработных, объектов коммунальной и социально-культурной инфраструктуры для нужд жителей моногородов, сельских населенных пунктов и иные проекты, определяемые Правительством РК.

В свою очередь экономические проекты – проекты, направленные на развитие отраслей экономики, создание (модернизацию) производств, товаров, работ и услуг, необходимых для решения социально-экономических вопросов государства.

Планирование проектов осуществляется администраторами бюджетных программ при их соответствии утвержденным критериям.

Критериями определения проектов являются:

соответствие проектов документам Системы государственного планирования, ежегодным Посланиям президента народу Казахстана и поручениям президента;

соответствие проектов одному из приоритетных направлений бюджетной инвестиционной политики (диверсификация экономики и инфраструктурно-инновационное развитие, модернизация социальной сферы) согласно Прогнозу социально-экономического развития РК;

соответствие проектов по строительству или реконструкции объектов технически несложным и (или) типовым проектам;

соответствие проектов Системе региональных стандартов для населенных пунктов;

отсутствие дублирования финансирования за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования, Общественного фонда "Қазақстан халқына" и других благотворительных фондов;

инициирование проекта общественностью и (или) освещение его в СМИ, социальных сетях.

Не могут быть профинансированы за счет Специального государственного фонда текущие бюджетные программы государственных органов и квазигосударственного сектора, а также бюджетные кредиты местным исполнительным органам, субъектам квазигосударственного сектора, финансовым институтам развития, банкам второго уровня и микрофинансовым организациям.

Порядок отбора социальных и экономических проектов

Проекты направляются на реализацию бюджетных инвестиций.

Разработка необходимой документации по бюджетным инвестициям осуществляется администраторами бюджетных программ в соответствии с Правилами разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования.

Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию рассматривает инвестиционные предложения и (или) финансово-экономические обоснования и направляет экономические заключения по ним администратору бюджетных программ в установленном порядке и сроки.

При проведении экономической экспертизы центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию рассматривает инвестиционные предложения администраторов бюджетных программ на предмет экономической целесообразности, соответствия целей проекта приоритетам развития отрасли (сферы) экономики, установленными документами Системы государственного планирования, ежегодными посланиями Президента народу Казахстана, поручениями Президента, а также на предмет соответствия проекта вышеперечисленным критериям.

Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию для проведения экономической экспертизы финансово-экономических обоснований привлекает юридическое лицо, определяемое Правительством или решением местного исполнительного органа.

На основании положительных экономических заключений на инвестиционные предложения и (или) финансово-экономические обоснования администраторы бюджетных программ формируют пакет документов для рассмотрения вопроса финансирования проектов за счет Специального государственного фонда на Республиканскую бюджетную комиссию.

Отбор проектов и вынесение на рассмотрение Комиссии осуществляется центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию при представлении администраторами бюджетных программ документов, указанных в статье 66 Кодекса.

Подготовка бюджетной заявки, сроки ее согласования внутри администратора бюджетных программ и рассмотрения на ведомственной бюджетной комиссии администратора республиканских бюджетных программ осуществляется в порядке, утвержденном приказом руководителя администратора бюджетных программ.

Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию рассматривает проекты администраторов бюджетных программ на предмет их обеспеченности финансовыми средствами, на наличие подтверждающих документов.

При несоответствии бюджетной заявки требованиям бюджетного законодательства РК по ее составлению и представлению центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию возвращает ее администратору бюджетной программы без рассмотрения.

Администратор бюджетных программ представляет доработанную бюджетную заявку в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию в течение пяти рабочих дней с даты ее возврата.

Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию по итогам рассмотрения материалов, формирует заключение по бюджетной заявке и вносит на рассмотрение Комиссии с учетом положительного экономического заключения на инвестиционное предложение, экономического заключения на финансово-экономическое обоснование.

Комиссия рассматривает бюджетные заявки и вырабатывает по ним предложения, а также осуществляет рассмотрение подготовленных рабочим органом материалов, определяет приоритетные направления расходования бюджетных средств и перечень приоритетных республиканских бюджетных инвестиций, включая бюджетные инвестиции в разрезе объектов, а также целевые трансферты на развитие в разрезе областей, городов республиканского значения, столицы на плановый период.

На основании положительного решения Комиссии проекты финансируются в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 32 Закона.

Проект размещен для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА" до 24 августа 2023 года.