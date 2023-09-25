На социальные и экономические проекты направят возвращенные государству незаконные активы

Министерство национальной экономики приказом от 20 сентября 2023 года утвердило Правила отбора и определения критериев социальных и экономических проектов, сообщает Zakon.kz.

Финансирование проектов будут осуществлять за счет Специального государственного фонда, в который будут поступать возвращенные в Казахстан незаконно полученные активы.

В правилах под социальными проектами понимают проекты в сфере здравоохранения, образования, поддержки социально незащищенных слоев населения, лиц с инвалидностью, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, сельской молодежи, безработных, объектов коммунальной и социально-культурной инфраструктуры для нужд жителей моногородов, сельских населенных пунктов и иные проекты, определяемые правительством.

В свою очередь экономические проекты – проекты, направленные на развитие отраслей экономики, создание или модернизацию производств, необходимых для решения социально-экономических вопросов государства.

Проекты разрабатывают центральные государственные либо местные исполнительные органы при их соответствии критериям.

Критериями являются:

соответствие проектов документам Системы государственного планирования, ежегодным посланиям президента народу Казахстана и поручениям президента;

соответствие проектов одному из приоритетных направлений бюджетной инвестиционной политики (диверсификация экономики и инфраструктурно-инновационное развитие, модернизация социальной сферы) согласно Прогнозу социально-экономического развития РК;

соответствие проектов по строительству или реконструкции объектов технически несложным и (или) типовым проектам согласно Правилам определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам;

соответствие проектов Системе региональных стандартов для населенных пунктов;

отсутствие дублирования финансирования за счет других источников;

инициирование проекта общественностью и (или) освещение его в средствах массовой информации, социальных сетях.

Не могут финансироваться за счет средств Фонда расходы, относящиеся к текущим бюджетным программам государственных органов и квазигосударственного сектора, а также бюджетные кредиты местным исполнительным органам, субъектам квазигосударственного сектора, финансовым институтам развития, банкам второго уровня и микрофинансовым организациям.

Как отбирают социальные и экономические проекты

Порядок отбора и реализации бюджетных инвестиций осуществляется в соответствии со статьями 152, 153, 154, 157 и 159 Бюджетного кодекса.

Государственные органы формируют и представляют в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию инвестиционные предложения и финансово-экономические обоснования посредством модуля "Государственные инвестиционные проекты" информационной системы государственного планирования.

Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию рассматривает инвестиционные предложения и (или) финансово-экономические обоснования и направляет экономические заключения по ним государственным органам.

При проведении экономической экспертизы рассматривают инвестиционные предложения государственных органов на предмет экономической целесообразности, соответствия целей проекта приоритетам развития отрасли (сферы) экономики страны.

На основании положительных экономических заключений на инвестиционные предложения и (или) финансово-экономические обоснования государственные органы формируют пакет документов для рассмотрения вопроса финансирования проектов за счет средств Фонда на Республиканскую бюджетную комиссию.

Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию рассматривает проекты государственных органов на наличие подтверждающих документов и соответствие критериям, указанным выше.

Далее Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию на основании ходатайства ЦГО формирует в пределах средств Фонда проект Перечня социальных и экономических проектов.

Комиссия рассматривает ходатайства ЦГО на соответствие требованиям настоящих Правил и Порядка использования и мониторинга средств Фонда, определяемого центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.

В случае одобрения Комиссией, Перечень в течение 5 рабочих дней направляется в соответствующие ЦГО и Комитет казначейства и подлежит размещению на официальном интернет-ресурсе центрального уполномоченного органа по бюджетному планированию.

Финансирование проектов осуществляется центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию. При ограниченности средств Фонда, приоритет отдается социальным проектам.

Приказ вводится в действие 3 октября 2023 года.