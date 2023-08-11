Какие изменения произошли в законодательстве за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Опубликован Генеральный план города Конаева.
- Министерство экологии наделили новыми полномочиями.
- Правительство обновило перечень финансовых инструментов, которые разрешено покупать за счет пенсионных активов ЕНПФ.
- Ставки таможенных сборов, взимаемых органами государственных доходов, будут исчислять не в тенге, а в МРП.
- Свидетельство о возвращении в РК будут выдавать сроком действия не на 1 год, а на 3 месяца.
- Медицинскую реабилитацию включили в перечень медицинской помощи, оказываемой населению при чрезвычайных ситуациях, введении чрезвычайного положения.
- Правила признания документов об окончании иностранных школ, колледжей и техникумов утвердили в Казахстане.
- Критерии оценки знаний учащихся колледжей и техникумов утвердило Министерство просвещения.
- Обновлен Перечень учебников для школ, учебно-методических комплексов для детсадов и школ, в том числе в электронной форме.
- К специальностям на
которые можно обучаться по стипендии «Болашак» добавили
ряд профессий в сфере креативной индустрии.
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