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Законодательство РК

Какие изменения произошли в законодательстве за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Опубликован Генеральный план города Конаева.
  • Министерство экологии наделили новыми полномочиями.
  • Правительство обновило перечень финансовых инструментов, которые разрешено покупать за счет пенсионных активов ЕНПФ.
  • Ставки таможенных сборов, взимаемых органами государственных доходов, будут исчислять не в тенге, а в МРП.
  • Свидетельство о возвращении в РК будут выдавать сроком действия не на 1 год, а на 3 месяца.
  • Медицинскую реабилитацию включили в перечень медицинской помощи, оказываемой населению при чрезвычайных ситуациях, введении чрезвычайного положения.
  • Правила признания документов об окончании иностранных школ, колледжей и техникумов утвердили в Казахстане.
  • Критерии оценки знаний учащихся колледжей и техникумов утвердило Министерство просвещения.
  • Обновлен Перечень учебников для школ, учебно-методических комплексов для детсадов и школ, в том числе в электронной форме.
  • К специальностям на которые можно обучаться по стипендии «Болашак» добавили ряд профессий в сфере креативной индустрии.

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Элина Черногрицкая
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