Как будут рекультивировать нарушенные земли в Казахстане

Министр сельского хозяйства приказом от 2 августа 2023 года утвердил Инструкцию по разработке проектов рекультивации нарушенных земель, сообщает Zakon.kz.

В инструкции дано следующее определение "нарушение земель – процесс, происходящий при добыче полезных ископаемых, в том числе нефти и нефтепродуктов, геологоразведочных, изыскательских и строительных работ, приводящий к нарушению почвенного покрова, гидрологического режима, рельефа местности и другим негативным изменениям состояния земель."

В свою очередь, рекультивация земель – комплекс работ, направленных на восстановление нарушенных земель для определенного целевого использования, в том числе прилегающих земельных участков, полностью или частично утративших свою ценность в результате отрицательного воздействия нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды.

Разработка проектов рекультивации нарушенных земель осуществляется по ходатайству заинтересованных собственников земельных участков или землепользователей (заказчики) на основании договора, заключаемого с разработчиком.

При разработке проектов рекультивации нарушенных земель учитывают:

природные условия района (климат, почвенно-растительный покров, геологические и гидрологические условия);

перспективы развития района;

фактическое или прогнозируемое состояние нарушенных (нарушаемых) земель к моменту рекультивации (площади, формы рельефа местности, степень естественного зарастания, наличие плодородного и потенциально-плодородного слоев почв, подтопления, эрозионных процессов, уровня загрязнения);

показатели химического и гранулометрического состава, агрохимических и агрофизических свойств, инженерно-геологической характеристики вскрышных и вмещающих пород и их смесей в отвалах;

хозяйственно-экономические и санитарно-эпидемиологические условия района размещения нарушенных земель;

требования по охране окружающей среды.

Проекты рекультивации нарушенных земель разрабатывают:

при предоставлении земельного участка, использование которого повлечет нарушение земель, в течение года с момента принятия решения местным акиматом о предоставлении земельного участка;

при изменении целевого назначения земельного участка, в результате которого его использование повлечет нарушение земель, в течение года с момента принятия решения местным акиматом об изменении целевого назначения земельного участка;

на ранее нарушенных землях, по которым отсутствуют сведения о лицах их нарушивших – по решению местного акмата в течение года с момента его принятия.

Проекты рекультивации земель разрабатывают в следующей последовательности: подготовительные работы (полевые работы);

проведение обследования;

разработка схем и проекта рекультивации нарушенных земель (камеральные работы);

согласование и выдача проекта рекультивации нарушенных земель.

Подготовительные (полевые) работы

В период выполнения подготовительных работ производятся работы, заключающиеся в подборе планово-картографических материалов, изучении почвенных и почвенно-мелиоративных изысканий, материалов инвентаризации земель для проведения полевого обследования земельного участка, подлежащего рекультивации.

Полевое обследование земельных участков, подлежащих рекультивации, производится разработчиком проекта с участием заказчика и представителя уполномоченного органа по земельным отношениям по месту нахождения земельного участка.

В процессе полевого обследования:

уточняют расположение объекта, фактические границы нарушенных земель, возможность перспективного использования рекультивируемого участка;

устанавливают наличие плодородного и потенциально-плодородного слоев почв в отвалах;

предварительно определяют качество плодородного и потенциально-плодородного слоев почв в отвалах, их минералогический и механический состав, наличие токсичных солей в породах и необходимость химической мелиорации, уточняют условия увлажнения и естественного зарастания;

определяют необходимые объемы проведения топографических, почвенно-мелиоративных, агролесомелиоративных, геологических и гидрогеологических изысканий.

На загрязненных землях дополнительно определяют причину и источник загрязнения, степень опасности загрязненности почвы.

По результатам полевого обследования земельных участков, подлежащих рекультивации составляется пояснительная записка с обоснованием технологических и инженерных решений. Помимо этого составляется акт с изготовлением чертежа полевого обследования.

Рекультивация земель проводится последовательно в два этапа: технический и биологический.

На первом этапе производятся подготовка нарушенных земель для ликвидации последствий антропогенной деятельности, создание благоприятных грунтовых, ландшафтных, гидрологических, планировочных условий для последующего освоения нарушенных земель и решения задач биологической рекультивации.

На втором этапе осуществляются восстановление почвенного плодородного слоя, озеленение, мелиоративные работы, биологическая очистка почв, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы.

Проведение обследования

При проведении обследования на местности производятся следующие изыскания:

топографические;

почвенно-мелиоративные;

агролесомелиоративные;

геологические и гидрогеологические.

Разработка схем и проекта рекультивации земель

Проект рекультивации нарушенных земель разрабатывается на основании задания на разработку проекта рекультивации нарушенных земель, акта обследования нарушенных (подлежащих нарушению) земель, подлежащих рекультивации, и материалов изысканий.

В состав проекта рекультивации нарушенных земель входит:

разработка технологии работ по рекультивации нарушенных земель в зависимости от направления рекультивации;

определение объемов работ, потребности специальной технике и необходимых материалов для проведения технических и биологических этапов рекультивации нарушенных земель;

организация производства работ (календарный график рекультивации);

составление сметной документации;

составление рабочих чертежей по производству работ.

Камеральные работы по состоянию проекта рекультивации нарушенных земель формируется из двух частей: текстовой и графической.

Текстовая часть проекта рекультивации нарушенных земель содержит:

титульный лист;

опись документов (содержание проекта);

пояснительную записку с обоснованием технологических и инженерных решений;

акт обследования нарушенных (подлежащих нарушению) земель, подлежащих рекультивации;

задание на разработку проекта рекультивации нарушенных земель;

материалы изысканий;

технико-экономические показатели;

проектную часть;

сметную часть.

В графической части проекта рекультивации нарушенных земель содержится чертежи (схема земельного участка, топографическая карта, почвенная карта, картограмма снятия плодородного слоя почвы и (или) потенциально-плодородного слоя почвы).

Согласование и выдача проекта рекультивации нарушенных земель

Заказчик согласовывает и утверждает проект рекультивации нарушенных земель в соответствии с Правилами оказания государственной услуги "Согласование и выдача проекта рекультивации нарушенных земель".

Для определения оценки воздействия на окружающую среду проект рекультивации нарушенных земель направляют на государственную экологическую экспертизу. При наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы проект согласовывают.

Разработчик проекта рекультивации нарушенных земель изготавливает его в двух экземплярах, которые прошивает и пронумеровывает. Один экземпляр утвержденного проекта рекультивации нарушенных земель хранится у разработчика, второй – у заказчика.

Приказ вводится в действие 22 августа 2023 года.