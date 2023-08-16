Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Экс-первый замакима ЗКО отделался штрафом за коррупцию

Экс-первый замакима ЗКО отделался штрафом за коррупцию Фото: gov.kz
Бывшему первому заместителю акима ЗКО Ержану Балтаеву и первому зампредседателя правления "СПК Aqjaiyq" Артуру Доскалиеву 16 августа 2023 года в Уральском городском суде вынесли приговор, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Мой город", суд признал Балтаева и Доскалиева виновными в превышении должностных полномочий. Приговором суда:

  • Ержану Балтаеву назначено наказание в виде штрафа в 2500 МРП или 8,6 млн тенге. Кроме того, ему пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе;
  • Артур Доскалиев должен будет выплатить штраф в 1000 МРП или 3,4 млн тенге. Также его пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе.

Отмечается, что осужденные должны будут выплатить штраф в течение одного месяца со дня вступления приговора в законную силу.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Как следует из материалов дела, Балтаев дал указание Доскалиеву о принятии на работу двух человек, которые фактически не работали, однако получали заработную плату в течение нескольких месяцев.

Ущерб государству составил 1,9 млн тенге, которые Балтаев и Доскалиев сразу же возместили.

В конце июля 2023 года в соцсетях появилась информация о задержании первого замакима ЗКО Ержана Балтаева сотрудниками антикоррупционной службы. 3 августа пресс-служба акима области сообщила об увольнении чиновника за "несоблюдение обязанностей и ограничений".

Материал по теме

Первый заместитель акима ЗКО сознался в коррупции

Елжан Балтаев занимал должность первого заместителя акима Западно-Казахстанской области с января 2023 года.

Читайте также

Списывать имущество гражданской обороны разрешили после испытания в аккредитованных лабораториях

Повлияют ли новые требования к бизнесу на состояние конкуренции, будет проверять АЗРК

Рассчитывать ставки вывозных таможенных пошлин на сырую нефть будут по-новому

Динара Халдарова
Западно-Казахстанская область Уральск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Жители дачного массива устроили забастовку
Забастовку устроили жители Алматинской области
Дождь, мокрый снег, туман и сильный ветер прогнозируют в Казахстане
Дождь, мокрый снег, туман и сильный ветер прогнозируют в Казахстане
Южно-Казахстанский государственный педагогический университет переименован в Южно-Казахстанский педагогический университет
В Казахстане переименовали два университета
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления