Экс-первый замакима ЗКО отделался штрафом за коррупцию

Бывшему первому заместителю акима ЗКО Ержану Балтаеву и первому зампредседателя правления "СПК Aqjaiyq" Артуру Доскалиеву 16 августа 2023 года в Уральском городском суде вынесли приговор, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Мой город", суд признал Балтаева и Доскалиева виновными в превышении должностных полномочий. Приговором суда:

Ержану Балтаеву назначено наказание в виде штрафа в 2500 МРП или 8,6 млн тенге. Кроме того, ему пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе;

Артур Доскалиев должен будет выплатить штраф в 1000 МРП или 3,4 млн тенге. Также его пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе.

Отмечается, что осужденные должны будут выплатить штраф в течение одного месяца со дня вступления приговора в законную силу.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Как следует из материалов дела, Балтаев дал указание Доскалиеву о принятии на работу двух человек, которые фактически не работали, однако получали заработную плату в течение нескольких месяцев.

Ущерб государству составил 1,9 млн тенге, которые Балтаев и Доскалиев сразу же возместили.

В конце июля 2023 года в соцсетях появилась информация о задержании первого замакима ЗКО Ержана Балтаева сотрудниками антикоррупционной службы. 3 августа пресс-служба акима области сообщила об увольнении чиновника за "несоблюдение обязанностей и ограничений".

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Елжан Балтаев занимал должность первого заместителя акима Западно-Казахстанской области с января 2023 года.