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Какие изменения произошли в законодательстве за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • У Агентства по регулированию и развитию финансового рынка новые функции и структура.
  • Вред здоровью и имуществу сотрудников КНБ и членов их семей, причиненный в связи с выполнением ими служебных обязанностей, возместят на основании решения суда о признании их пострадавшими и рапорта.
  • Иностранные студенты будут подтверждать свою платежеспособность справкой из банка о состоянии своего банковского счета.
  • МНВО утвердило 54 государственных именных стипендии, 9 премий и 75 государственных научных стипендий.
  • Порядок расчета ставок экспортных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты изменили в Казахстане.
  • Обновлены правила организации учебного процесса по дистанционному обучению и в форме онлайн-обучения в вузах.
  • МИИР утвердил порядок разработки, согласования и утверждения генеральных планов населенных пунктов.
  • Четыре новых предприятия запустят в Казахстане в рамках Единой карты индустриализации.

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