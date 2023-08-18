Какие изменения произошли в законодательстве за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- У Агентства по регулированию и развитию финансового рынка новые функции и структура.
- Вред здоровью и имуществу сотрудников КНБ и членов их семей, причиненный в связи с выполнением ими служебных обязанностей, возместят на основании решения суда о признании их пострадавшими и рапорта.
- Иностранные студенты будут подтверждать свою платежеспособность справкой из банка о состоянии своего банковского счета.
- МНВО
утвердило 54 государственных именных стипендии,
9 премий и 75 государственных научных стипендий.
- Порядок расчета ставок экспортных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты изменили в Казахстане.
- Обновлены правила организации учебного процесса по дистанционному обучению и в форме онлайн-обучения в вузах.
- МИИР утвердил порядок разработки, согласования и утверждения генеральных планов населенных пунктов.
- Четыре новых предприятия запустят в Казахстане
в рамках Единой карты индустриализации.
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