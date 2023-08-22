Как зарегистрировать товарный знак с использованием известного лица

Производитель товара планирует использовать на упаковке фотографию знаменитости с его согласия. При этом само название товара, сходное с именем знаменитости должно принадлежать производителю, как урегулировать этот процесс, рассказали в Минюсте, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве юстиции сообщили, что согласно ст. 7 закона "Об авторском праве и смежных правах" фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии являются объектами авторского права.

В связи с чем автору или иному правообладателю принадлежат имущественные (исключительные) права на использование этого произведения в любой форме и любым способом. Кроме того, для использования фотографии необходимо получить согласие фотографа, путем заключения авторского договора.

Авторский договор должен предусматривать способы использования произведения, срок и территорию, на которые передается право, размер вознаграждения и порядок определения размера вознаграждения за каждый способ использования произведения, порядок и сроки его выплаты, а также другие условия, которые стороны сочтут существенными для данного договора.

"Касательно названия товара, сходного с именем знаменитости, поясняем, что не подлежат регистрации в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле в нарушение личных неимущественных прав этих лиц, их наследников или правопреемников, а также, если эти обозначения являются достоянием истории и культуры РК – без разрешения соответствующего компетентного органа", - пояснили в Минюсте.

Таким образом, для регистрации товарного знака сходного с именем знаменитости следует получить соответствующее согласие для того, чтобы исключить нарушения личных неимущественных прав.