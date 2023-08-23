Воспитателям детсадов поднимут зарплату с 1 сентября
Как следует из документа, ДО (тарифные ставки) работников организаций определяются путем умножения соответствующих коэффициентов, утвержденных для исчисления их тарифной ставки в зависимости от отнесения занимаемых должностей к функциональным блокам и стажа работы по специальности, присвоенных квалификационных разрядов (для рабочих), на размер БДО (базового должностного оклада).
В частности, внесено дополнение, что ДО (тарифные ставки) педагогов дошкольного воспитания и обучения организаций дошкольного и среднего образования определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО:
- с 1 сентября 2023 года в размере 1,3 (порядка 30%).
Вместе с тем в документе говорится, что ДО (тарифные ставки) для отдельных категорий педагогов определяются, исходя из установленной учебной нагрузки в неделю.
ДО (тарифные ставки) специалистов и служащих государственных высших учебных заведений, которым согласно законодательству предоставлен особый статус, определяются с применением повышающего коэффициента к установленным размерам ДО.
ДО (тарифные ставки) педагогов организаций образования, за исключением организаций высшего и послевузовского образования, определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО:
- с 1 января 2020 года в размере 1,25;
- с 1 января 2021 года в размере 1,5;
- с 1 января 2022 года в размере 1,75;
- с 1 января 2023 года в размере 2,0.
ДО (тарифные ставки) работников управленческого, основного персоналов государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости, за исключением медицинских и фармацевтических работников, определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО:
- с 1 января 2021 года в размере 1,5;
- с 1 января 2022 года в размере 1,75;
- с 1 января 2023 года в размере 2,0.
ДО (тарифные ставки) медицинских и фармацевтических работников определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО:
специалисты высшего уровня квалификации (управленческий персонал блока А, основной персонал блоков В1, В2):
- с 1 января 2021 года в размере 2,02;
- с 1 января 2022 года в размере 2,63;
- с 1 января 2023 года в размере 2,73;
специалисты высшего и среднего уровня квалификации (основной персонал блоков В3, В4):
- с 1 января 2021 года в размере 1,63;
- с 1 января 2022 года в размере 1,95;
- с 1 января 2023 года в размере 2,05.
ДО (тарифные ставки) гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, за исключением:
- педагогов организаций образования, кроме организаций высшего и послевузовского образования;
- профессорско-преподавательского состава и руководящих работников организаций высшего и (или) послевузовского образования в области культуры и искусства, имеющих особый статус;
- работников управленческого, основного персоналов государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости;
- медицинских и фармацевтических работников, определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО:
- с 1 января 2022 года в размере 1,23;
- с 1 января 2023 года в размере 1,45;
- с 1 января 2024 года в размере 1,71;
- с 1 января 2025 года в размере 2,0.
ДО (тарифные ставки) гражданских служащих, работников государственных организаций культуры, отдельных профессиональных художественных, творческих коллективов, имеющих статус "Национальный", определяются с применением повышающего коэффициента в размере 1,75 к установленным размерам ДО.
ДО (тарифные ставки) педагогов организаций высшего и послевузовского образования системы органов внутренних дел и Министерства обороны РК определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО:
- с 1 января 2023 года в размере 2,32;
- с 1 января 2024 года в размере 2,74;
- с 1 января 2025 года в размере 3,2.
Постановление вводится в действие с 1 сентября 2023 года.
Ранее сообщалось, что на повышение зарплат воспитателям детсадов из республиканского бюджета потребуются средства в сумме 27 799 880 тыс. тенге. В целом с 1 сентября 2023 года заработную плату воспитателей детских садов поднимут на 30%, это коснется более 97 тыс. педагогов.