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Законодательство РК

Воспитателям детсадов поднимут зарплату с 1 сентября

Воспитателям детсадов поднимут зарплату с 1 сентября Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 17 августа 2023 года внесены изменения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, сообщает Zakon.kz.

Как следует из документа, ДО (тарифные ставки) работников организаций определяются путем умножения соответствующих коэффициентов, утвержденных для исчисления их тарифной ставки в зависимости от отнесения занимаемых должностей к функциональным блокам и стажа работы по специальности, присвоенных квалификационных разрядов (для рабочих), на размер БДО (базового должностного оклада).

В частности, внесено дополнение, что ДО (тарифные ставки) педагогов дошкольного воспитания и обучения организаций дошкольного и среднего образования определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО:

  • с 1 сентября 2023 года в размере 1,3 (порядка 30%).

Вместе с тем в документе говорится, что ДО (тарифные ставки) для отдельных категорий педагогов определяются, исходя из установленной учебной нагрузки в неделю.

ДО (тарифные ставки) специалистов и служащих государственных высших учебных заведений, которым согласно законодательству предоставлен особый статус, определяются с применением повышающего коэффициента к установленным размерам ДО.

ДО (тарифные ставки) педагогов организаций образования, за исключением организаций высшего и послевузовского образования, определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО:

  • с 1 января 2020 года в размере 1,25;
  • с 1 января 2021 года в размере 1,5;
  • с 1 января 2022 года в размере 1,75;
  • с 1 января 2023 года в размере 2,0.

ДО (тарифные ставки) работников управленческого, основного персоналов государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости, за исключением медицинских и фармацевтических работников, определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО:

  • с 1 января 2021 года в размере 1,5;
  • с 1 января 2022 года в размере 1,75;
  • с 1 января 2023 года в размере 2,0.

ДО (тарифные ставки) медицинских и фармацевтических работников определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО:

специалисты высшего уровня квалификации (управленческий персонал блока А, основной персонал блоков В1, В2):

  • с 1 января 2021 года в размере 2,02;
  • с 1 января 2022 года в размере 2,63;
  • с 1 января 2023 года в размере 2,73;

специалисты высшего и среднего уровня квалификации (основной персонал блоков В3, В4):

  • с 1 января 2021 года в размере 1,63;
  • с 1 января 2022 года в размере 1,95;
  • с 1 января 2023 года в размере 2,05.

ДО (тарифные ставки) гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, за исключением:

  • педагогов организаций образования, кроме организаций высшего и послевузовского образования;
  • профессорско-преподавательского состава и руководящих работников организаций высшего и (или) послевузовского образования в области культуры и искусства, имеющих особый статус;
  • работников управленческого, основного персоналов государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости;
  • медицинских и фармацевтических работников, определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО:
  • с 1 января 2022 года в размере 1,23;
  • с 1 января 2023 года в размере 1,45;
  • с 1 января 2024 года в размере 1,71;
  • с 1 января 2025 года в размере 2,0.

ДО (тарифные ставки) гражданских служащих, работников государственных организаций культуры, отдельных профессиональных художественных, творческих коллективов, имеющих статус "Национальный", определяются с применением повышающего коэффициента в размере 1,75 к установленным размерам ДО.

ДО (тарифные ставки) педагогов организаций высшего и послевузовского образования системы органов внутренних дел и Министерства обороны РК определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО:

  • с 1 января 2023 года в размере 2,32;
  • с 1 января 2024 года в размере 2,74;
  • с 1 января 2025 года в размере 3,2.

Постановление вводится в действие с 1 сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что на повышение зарплат воспитателям детсадов из республиканского бюджета потребуются средства в сумме 27 799 880 тыс. тенге. В целом с 1 сентября 2023 года заработную плату воспитателей детских садов поднимут на 30%, это коснется более 97 тыс. педагогов.

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