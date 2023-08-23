Массовое ДТП на аль-Фараби в Алматы: какие компенсации положены пострадавшим

21 августа на проспекте Аль-Фараби в Алматы произошло крупное ДТП. Грузовик столкнулся с четырьмя автомобилями. Резонансное происшествие прокомментировал исполнительный директор СК "Евразия" Юрий Славкин, сообщает Zakon.kz.

Водитель грузовой автомашины Mercedes, двигаясь по улице Жамакаева в северном направлении, на пересечении с проспектом аль-Фараби допустил наезд на разделительное ограждение, а потом проехал прямо и допустил столкновение с тремя авто, что ехали по проспекту на запад. После этого грузовик выехал на обочину проезжей части. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе водитель грузовика.

На какие страховые выплаты по ОГПО ВТС могут рассчитывать пострадавшие?

В случае повреждения автомобиля пострадавший может рассчитывать на выплаты по обязательной автостраховке от страховой компании виновника в размере причиненного вреда, однако размер выплаты по закону ограничен 600 МРП, или 2 070 000 тенге на одно транспортное средство. При этом общий размер страховых выплат всем потерпевшим не может превышать 2000 МРП, или 6 900 000 тенге. Таким образом, владельцы пострадавших транспортных средств в совокупности могут рассчитывать на страховые выплаты не более 2000 МРП.

В случае получения увечья, травмы или иного повреждения здоровья без установления инвалидности пострадавшие могут получить компенсацию в размере фактически понесенных расходов на амбулаторное или стационарное лечение, но не более 300 МРП, или 1 035 000 тенге. В случае установления инвалидности законом предусмотрены следующие страховые выплаты:

I группа – 1600 МРП , или 5 520 000 тенге ;

, или ; II группа – 1200 МРП , или 4 140 000 тенге ;

, или ; III группа – 500 МРП , или 1 725 000 тенге ;

, или ; ребенок с инвалидностью – 1000 МРП, или 3 450 000 тенге.

В случае гибели пострадавшего законом установлена страховая выплата в размере 2000 МРП, или 6 900 000 тенге, иждивенцам.

Стоит отметить, что за вред здоровью виновного водителя и повреждения его транспортного средства в ДТП страховая компания в рамках страхового полиса по ОГПО ВТС ответственности не несет.

По предварительным данным, причиной жуткой аварии могли послужить неисправные тормоза грузового автомобиля. В таком случае будет ли осуществляться выплата по ОГПО ВТС?

Конечно, так как Закон ОГПО ВТС в первую очередь защищает имущественные интересы пострадавших при ДТП за причиненный вред жизни, здоровью и их имуществу.

В случае подтверждения технической неисправности автомобиля виновника обязан ли он вернуть страховые выплаты страховщику?

Если данный факт подтвердят соответствующие государственные органы, виновнику придется возместить страховой компании осуществленные страховые выплаты в пользу потерпевших.

Иногда владельцы транспортных средств не уделяют должного внимания состоянию авто, не проходят своевременно технический осмотр, не придают значения неисправностям автомобиля, полагая их несущественными, не спешат устранять техническую неисправность, экономя на ремонте. Однако, как показывает практика, техническая неисправность часто приводит к трагичным последствиям и накладывает финансовое бремя на виновника аварии в виде возврата денег страховым компаниям.



Будьте внимательны к своим транспортным средствам, не экономьте время и деньги для поддержания их надлежащего технического состояния. Это позволит избежать существенных затрат по возмещению причиненного ущерба.



Также по закону "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств" право обратного требования к лицу, причинившему вред пострадавшим, страховщик имеет при следующих обстоятельствах.



Гражданско-правовая ответственность страхователя (застрахованного) наступила вследствие его умышленных действий, направленных на возникновение страхового случая либо способствующих его наступлению, за исключением действий, совершенных в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости. Гражданско-правовая ответственность страхователя (застрахованного) наступила вследствие управления им транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения. Лицо, управлявшее транспортным средством на момент совершения транспортного происшествия, не имело права на управление им. В ходе судебного разбирательства было установлено, что страховой случай произошел вследствие технических неисправностей транспортного средства, о которых страхователь (застрахованный) знал или должен был знать. Транспортное средство используется в целях, не свойственных его техническому назначению. Страхователь (застрахованный) умышленно не принял мер по уменьшению убытков от страхового случая. Лицо, управляющее транспортным средством, оставило место транспортного происшествия, участником которого оно являлось, за исключением, если данный факт был связан с оказанием медицинской помощи пострадавшему. Лицо, управляющее транспортным средством и направленное на освидетельствование для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения, без уважительных причин не прошло такое освидетельствование.

Законодатель, закрепляя данную норму, следовал принципу повышения заинтересованности в обеспечении безопасности дорожного движения.

По каким случаям страховая компания предъявляет право обратного требования к виновникам ДТП?

На практике высок процент дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине непринятия водителем мер, исключающих самопроизвольное движение транспортного средства. Водители, не задумываясь о последствиях, полагая, что за короткое время, на которое они покидают свое авто, автомобиль не покатится, не используют ручной тормоз, оставляют коробку передач с включенной скоростью. В результате таких действий транспортное средство без водителя начинает неуправляемое движение. Это часто приводит не только к материальному ущербу, но и к нанесению вреда здоровью пешеходов. Нередки случаи самопроизвольного движения при запуске автомобиля дистанционно с использованием системы автозапуска двигателя, установленной на автомобиле вопреки первоначальной комплектации автомобиля от производителя.

Однозначно, что такие действия способствуют наступлению страхового случая. Халатное отношение водителей к своим обязанностям влечет транспортные происшествия с причинением вреда окружающим.

На первый взгляд кажется, что последствия таких действий незначительны, однако это опасное заблуждение. Как правило, автомобиль паркуют во дворах жилых домов, где достаточно многолюдно, гуляют дети. Произвольно покатившийся автомобиль легко не заметить, не ожидая такой опасности, что приводит к трагическим необратимым последствиям.

Предотвращение таких происшествий зависит исключительно и только от водителя и владельца транспортного средства, от его осознанного подхода к владению и эксплуатации автомобиля, пониманию, что это несет повышенную опасность для окружающих.

Будьте бдительны, проверяйте надежность фиксирования транспортного средства при его парковке, принимайте меры, исключающие его самопроизвольное движение!

Частой причиной дорожно-транспортных происшествий является грубейшее нарушение правил дорожного движения – управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В основной массе такие происшествия влекут тяжкие последствия: причинение вреда здоровью и гибель людей. Одно происшествие нередко одномоментно уносит несколько жизней, в том числе и самого виновника. Как итог – разрушенные судьбы нескольких семей, дети, оставшиеся без родителей.

Не позволяйте минутной слабости разрушить вашу жизнь, не причиняйте страдания своим близким и своим согражданам! Жизнь человека – бесценный дар, ни одна страховая выплата, какой бы она ни была, не возместит невосполнимую утрату!

Автор: исполнительный директор СК "Евразия" Юрий Славкин