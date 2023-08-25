Работников лесной противопожарной службы переведут в штат природоохранных учреждений

Министерство экологии разработало проект приказа о внесении соответствующих изменений в Положение о государственной лесной охране, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с проектом пункт 5 Положения дополнят новой частью 2.

К работникам государственной лесной охраны приравниваются:

работники специализированных подведомственных организаций, входящих в систему ведомства уполномоченного органа в области лесного хозяйства (далее – уполномоченный орган), ведающие вопросами охраны, защиты, пользования лесным фондом воспроизводства лесов и лесоразведения; работники противопожарной службы лесных пожарных станций государственных лесовладельцев, функции которых регламентированы Положением о лесной пожарной станции государственного лесовладельца, утвержденным приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 января 2015 года.

В пояснительной записке сказано, что данная поправка разработана с целью приравнять работников противопожарной службы лесных пожарных станций (ЛПС) природоохранных учреждений (начальники лесных пожарных станций, водители пожарных машин, трактористы-машинисты, радиооператоры, слесари по ремонту пожарных машин, оборудования и аппаратуры, лесные пожарные, наблюдатели пожарно-наблюдательной вышки) к работникам государственной лесной охраны.

Всех перечисленных сотрудников лесной противопожарной службы переведут из категории внештатных работников в штат природоохранных учреждений для улучшения системы, условий и размеров оплаты их труда.

В настоящее время указанные работники не входят в штат природоохранных учреждений, при этом они на постоянной основе задействованы на работах по предупреждению и ликвидации лесных пожаров, связанных с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни.

Так, при тушении крупного лесного пожара в области Абай погибло 15 работников ГЛПР "Семей орманы", в том числе 7 человек из числа противопожарной службы ЛПС.

Проект размещен для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА" до 8 сентября 2023 года.

На днях мы сообщали, что природоохранным инспекторам и лесникам вдвое повысят зарплату со 2 сентября. В случае принятия нового проекта, данная надбавка будет распространяться и на сотрудников противопожарной службы лесных пожарных станций.