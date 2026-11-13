Подушевое финансирование в школах и колледжах: что изменилось

Приказом и.о. министра просвещения от 6 ноября 2026 года внесены изменения в Методику подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения среднего образования, а также технического и профессионального, послесреднего образования с учетом кредитной технологии обучения.

Так, уточняется расчетная наполняемость классов в соответствии с государственными общеобязательными стандартами начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования:

в городских общеобразовательных школах – 24 обучающихся;

в сельских общеобразовательных школах – 20 обучающихся;

в специальных (коррекционных) классах – 12 обучающихся;

При расчете объема подушевого нормативного финансирования технического и профессионального, послесреднего образования (ТиППО) используются следующие показатели:

количество часов в неделю в соответствии с ГОСО:

41,4 часа – среднее количество часов в неделю по всем нормативным срокам освоения образовательных программ, за исключением образовательных программ, предусматривающих индивидуальные занятия;

– среднее количество часов в неделю по всем нормативным срокам освоения образовательных программ, за исключением образовательных программ, предусматривающих индивидуальные занятия; 33,4 часа – среднее количество часов в неделю по всем нормативным срокам освоения образовательных программ, предусматривающих индивидуальные занятия;

количество часов в неделю в соответствии с ГОСО:

14,4 часа – среднее количество часов в неделю при проведении лабораторных работ, практических занятий;

– среднее количество часов в неделю при проведении лабораторных работ, практических занятий; 8 часов – среднее количество часов в неделю с учетом индивидуальных занятий по всем нормативным срокам освоения образовательных программ;

расчетная наполняемость групп в соответствии с Типовыми правилами деятельности организаций технического и профессионального образования и Типовыми правилами деятельности организаций послесреднего образования:

30 человек при очной форме обучения;

при очной форме обучения; при проведении занятий по общеобразовательным дисциплинам (казахскому языку и литературе – в группах с неказахским языком обучения, русскому языку и литературе – в группах с нерусским языком обучения, иностранному языку, информатике, физической культуре), лабораторных работ и практических занятий по общегуманитарным, общепрофессиональным и специальным дисциплинам или модулям, а также занятий по производственному обучению в мастерских (лабораториях, организациях образования, на учебных полигонах и в учебных хозяйствах), перечень которых определяется в соответствии с рабочим учебным планом, учебные группы делятся на подгруппы численностью не более 15 человек;

нормативная учебная нагрузка в неделю для педагогов, осуществляющих профессиональную деятельность в государственных организациях образования:

18 часов для организаций образования, реализующих образовательные программы ТиППО.

В документе указывается, что норма расходов на текущее содержание организаций ТиППО в год на одного обучающегося различается в зависимости от объемов потребления коммунальных услуг, услуг интернета и их тарифов в регионах:

для Мангистауской области, города Алматы – 21,5 МРП (92 987 тенге в 2026 году);

в 2026 году); для Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской областей, областей Жетісу и Ұлытау, городов Астана и Шымкент – 27,8 МРП (120 235 тенге) ;

; для Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей – 36,7 МРП (158 727 тенге) ;

; для Акмолинской, Восточно-Казахстанской областей и области Абай – 49,4 МРП (213 655 тенге);

Приказ вводится в действие с 23 ноября 2026 года.